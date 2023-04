Feuerwehr Pöcking eilt von Übung zu Übung

Übten einen ganzen Tag unterschiedliche Szenarien: Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Pöcking. © Feuerwehr Pöcking

Eine Übung folgte am Samstag auf die andere, als die Feuerwehr Pöcking unterschiedliche Einsätze probte. Auch eine Großübung war dabei.

Pöcking - 31 aktive Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Pöcking sind am Samstag mit einem gemeinsamen Frühstück im Feuerwehrhaus in den Übungstag gestartet – angesichts einer Zwölf-Stunden-Übung war das auch nötig. Auf die motivierten Einsatzkräfte warteten an diesem Tag verschiedenste Einsatzszenarien, unter anderem auch die Bereichsübung in Tutzing.

Die Szenarien seien von einem Teil der Führungskräfte ausgearbeitet und vorbereitet worden, erklärte der Federführende Kommandant Josef Mörtl. Die Ausrüstung wurde komplett überprüft – und das ging fließend in die ersten, nicht angekündigten Einsätze über. „Bei den ersten beiden Alarmierungen am Vormittag fanden die verschieden Gruppen unterschiedliche Lagen vor. Zum einen zwei bewusstlose Personen am Beccult. Die andere Einheit befreite zur gleichen Zeit einen verunfallten und eingeklemmten Handwerker“, so Mörtl. Nachdem diese Einsätze erfolgreich abgearbeitet worden waren, folgte für den kompletten Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr Pöcking und die Löschgruppe Aschering die Alarmierung zur Übung nach Tutzing.

Nachdem auch dieses Szenario durch die Feuerwehren abgearbeitet worden war, traf man sich zu einem Mittagessen im Tutzinger Feuerwehrhaus. Für die Pöckinger war der Tag aber noch lange nicht vorbei: Am Nachmittag stand ein Verkehrsunfall mit mehreren eingeklemmten Personen auf dem Übungsplan (Foto rechts), den die Feuerwehr Pöcking eigenständig abarbeiten konnte. Am frühen Abend folgten noch zwei weitere Übungen. Den erfolgreichen Abschluss dieses Tages haben die Mitglieder in einem gemeinsamen Abendessen gefunden. Die Resonanz war seitens der Mitglieder durchweg positiv, erklärte Mörtl, weshalb es wahrscheinlich nicht die letzte derartige Übung in Pöcking war.