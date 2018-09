Feuerwehren überzeugen beim Jugendpokal

Stolze Obere und ihre Schützlinge, die Sieger im Jugendpokal der Feuerwehren im Landkreis, der am Samstag in Pöcking ausgetragen wurd e.

155 Teilnehmer dabei

155 Teilnehmer aus 18 Wehren haben am Samstag am Jugendpokal der Feuerwehren im Landkreis teilgenommen. Die mittlerweile 40. Auflage wurde in Pöcking ausgetragen. In drei Altersgruppen galt es, den Sieger zu ermitteln. Gleichzeitig feierte die Jugendfeuerwehr Pöcking ihr 35-jähriges Bestehen.