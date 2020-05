Fitness-Oase und Hotel: Großprojekt am Pöckinger Schmalzhof wackelt

Eine Fitness-Oase und ein Hotel für Geschäftsleute sind im derzeit entstehenden Pöckinger Gewerbegebiet Schmalzhof geplant. In der Corona-Krise steht das Projekt nun aber auf der Kippe.

Pöcking – Hinter dem Projekt steht „Hardy’s Freizeit Sport & Event GmbH“ aus Greifenberg am Ammersee. Das Unternehmen betreibt dort und auch in Landsberg, Fürstenfeldbruck, Augsburg und Kaufering Fitnessstudios und „Beautylounges“. Das 8500 Quadratmeter große Grundstück am Schmalzhof hat die GmbH von Privateigentümern erworben. Der Plan für Pöcking: ein Fitnessstudio mit Schwimmbädern innen und außen; eine Wellness-Landschaft inklusive Physiotherapie und Kosmetik; ein Hotel – vor allem für Geschäftsleute – mit 75 Zimmern und Seminarräumen.

Auf Nachfrage des Starnberger Merkur sagt Anna Klinke, eine der Geschäftsführerinnen von Hardy’s: „Aufgrund der aktuellen Corona-Situation sind die Entscheidungen über den weiteren Fortgang des Projekts zurückgestellt. Wir wollen es natürlich nach wie vor verwirklichen, die Planungen sind fertig, aber momentan ist verständlicherweise alles auf Eis gelegt.“ Das Unternehmen rechnet laut Klinke mit Umsatzeinbußen von rund 35 Prozent in den nächsten 12 bis 18 Monaten – „wohlgemerkt unter der Prämisse, dass wir tatsächlich bald wieder aufsperren können“. Die Geschäftsführerin betont außerdem: „Fitnessstudios haben seit der Schließung keine Aussage bekommen. Wir hängen total in der Luft.“

Kauft die Gemeinde jetzt das Grundstück?

Nur Abwarten und versuchen, die Krise auszusitzen, will Hardy’s nicht. „Wir haben vorsichtshalber mal bei der Gemeinde angefragt, ob sie eventuell Interesse hätte, das Grundstück zu kaufen für ihre einheimischen Handwerksunternehmer“, berichtet Klinke und stellt klar: „Wir hätten es der Gemeinde netterweise angeboten, bevor wir auf den öffentlichen Markt gegangen wären.“ Diese Info war laut der Geschäftsführerin zunächst nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Sie ergänzt auf Nachfrage: „Leider hat sich diese Information sehr schnell verbreitet, obwohl sie nur in der nicht-öffentlichen Sitzung behandelt wurde.“

Die Gemeinde hat auf der anderen Hälfte der Schmalzhof-Fläche dafür gesorgt, dass sich einheimische Betriebe ansiedeln können, denen in der Pöckinger Ortsmitte der Platz fehlt – unter anderem das Pharmaunternehmen Mauermann und die Zimmerei Gansneder. Die weiteren 8500 Quadratmeter nun von Hardy’s zu erwerben, ist laut Bürgermeister Rainer Schnitzler eine Option für die Gemeinde. Das Grundstück sei interessant, „allerdings ist dies letztlich eine Preisfrage“, betont er. Städtebauliches Ziel als Gemeinde sei es, vorrangig heimisches Gewerbe unterzubringen. „Wenn dies nicht möglich ist, wünschen wir eine sinnvolle und qualitative Ergänzung des Gewerbeparks“, so Schnitzler.

„Systemrelevanz von Fitnessstudios“

Das Großprojekt am Pöckinger Schmalzhof ist also in der Schwebe. In der Zwischenzeit hat sich das Fitness-Unternehmen vom Ammersee mit einem sechsseitigen Schreiben mit dem Titel „Systemrelevanz von Fitnessstudios“ an Minister und Medien gewandt. Die Einrichtungen leisteten einen „essenziellen Beitrag für die Volksgesundheit. Diese Stellung wird von der Politik unterschätzt, wenn nicht sogar übersehen“. Hardy’s zitiert in dem Schreiben aus einer medizinischen Studie von Dr. Kurt Mosetter, um die Systemrelevanz zu untermauern. Für die Öffnung der Studios spricht laut Anna Klinke auch die Kontaktaufnahme der Mitglieder: „Viele Leute schreiben uns an, dass sie ihr Krafttraining für die Hüfte oder den Rücken brauchen.“

Lesen Sie auch:

Das neue Starnberger Brauhaus in Feldafing wird bayerischer aussehen als ursprünglich geplant. Und ihm wird weniger Wasser zur Verfügung stehen als gewünscht. Deshalb plant die Brauerei um – und will nun zwei große Tanks zum Bunkern nutzen.