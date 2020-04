Gasthaus Schauer in Possenhofen:  Innenausbau beginnt, farbliches Detail ist klar

Von Corona-Fällen blieb die Baustelle am historischen Gasthaus Schauer in Possenhofen bisher verschont. Nun beginnt der Innenausbau.

Possenhofen – Die Corona-Pandemie hat keine großen Auswirkung auf die Sanierung des historischen Gasthauses Schauer in Possenhofen. „Wir haben keinen Infektionsfall auf der Baustelle, und der Material-Nachschub kommt nach wie vor an“, berichtet Dr. Florian Huber auf Nachfrage des Starnberger Merkur. Er ist einer der beiden Investoren, die das Wirtshaus Anfang Oktober wieder eröffnen wollen. „Wir sind derzeit ganz gut im Zeitplan“, sagt Huber und schwärmt. „Die Bauarbeiter leisten Unglaubliches.“

Derzeit beginnen sie mit dem Innenausbau: Wände werden eingezogen, die grundsätzliche Neugestaltung des denkmalgeschützten Hauses nimmt so langsam Formen an. Ein Beispiel ist die Wand, die die Küche von einem Gastraum abtrennt. Dort ist die Essensausgabe gut zu erkennen. Sie ist logischerweise direkt mit der Küche verbunden, die in einem neuen Anbau untergebracht wird. Dieser wurde kürzlich fertiggestellt. Der alte, nicht denkmalgeschütze Anbau war abgerissen worden.

Ein farbliches Detail ist nun klar

Ein Detail ist laut Huber nun klar: Die Schauer-Fassade wird, wie sie früher war. Der ramponierte Eierschalenton wird weiß überstrichen. Das Dach wurde bereits erneuert: Die Dachräumen waren mit alten, potenziell gesundheitsgefährdenden Holzschutzmitteln belastet.

Vor dem Gasthaus werden dieser Tage Gasleitungen und Regenwasserkanäle saniert. Im Anschluss daran will die Gemeinde mit der Platzgestaltung beginnen. Bauamtsleiterin Mirjam Heuer geht davon aus, „heuer damit fertig zu werden.“

