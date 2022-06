Pöckinger in den Abruzzen: Gedenken auf Augenhöhe

Von: Sandra Sedlmaier

Offizielles Gedenken an die Toten von Filetto: Eine Delegation um Pöckings Bürgermeister Rainer Schnitzler (4.v.l.) betete in dem Abruzzendorf für die 17 Männer, die auf deutschen Befehl hin erschossen wurden. © Sandra Sedlmaier

Freundlichkeit, Herzlichkeit und eine besondere Art von Verständnis: Diese Bilanz lässt sich von dem Besuch einer Pöckinger Delegation in dem Abruzzendorf Filetto ziehen. Dort gab Weihbischof Defregger, den Pöcking mit einem Weg geehrt hat, den Erschießungsbefehl für alle Männer des Ortes.

Pöcking/Filetto – Messe, Zug zum Friedhof, Kranzniederlegung, Reden – das Gedenken der Toten des Krieges unterscheidet sich in Pöcking nicht stark von der Tradition in dem abruzzesischen Bergdorf Filetto. Und doch ist es eine besondere Feier, an der eine Pöckinger Delegation am Dienstag teilgenommen hat. Erstmals waren Deutsche bei dem Gedenken des Massakers am 4. Juni 1944 dabei.

17 Männer aus Filetto waren in jener Nacht ums Leben gekommen, auf Befehl des Hauptmanns und späteren Weihbischofs Matthias Defregger, der in Pöcking wohnte. In Pöcking kannte man ihn als charismatischen und freundlichen Prediger. Nach seinem Tod widmete ihm der Gemeinderat einen Weg. Defregger hat sich nie mehr um die Bürger von Filetto gekümmert. Das holten jetzt die Pöckinger nach und erfuhren sehr viel Zuspruch und Herzlichkeit in Italien. Und große Dankbarkeit für ihre Geste der Versöhnung. Ein junger Italiener von der Partisanenvereinigung war so gerührt, dass er Bürgermeister Rainer Schnitzler sein Partisanentuch schenkte und ihn umarmte.

Begleitet wurde Schnitzler von Mitgliedern aller Gemeinderatsfraktionen, von Ehrenbürgerin Ameli Erhard, den Historikern Prof. Dr. Marita Krauss und Erich Kasberger sowie von der Starnberger Italienischlehrerin Monika Hutmacher als Übersetzerin. Es war völlig unklar, wie sich die Reise entwickeln würde. „Ich bin mit großer Anspannung gefahren“, gab Schnitzler zu. Dabei lief alles gut. Die Italiener begrüßten die Deutschen überaus freundlich. „Es war eine Begegnung auf Augenhöhe“, resümierte Ameli Erhard. Und es war eine Begegnung zweier Dörfer. Ein Novum.

Pöckinger überrascht von tröstlicher Predigt

Die Pöckinger kamen nicht mit leeren Händen: Im Gepäck hatten sie einen Brief von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und ein Grußwort von Kardinal Reinhard Marx. Beide unterstrichen die Notwendigkeit der Versöhnung und des Friedens. Schnitzler zitierte aus Steinmeiers Brief in seiner Rede, nachdem der Kranz der Pöckinger am Mahnmal für die Toten des 7. Juni 1944 abgelegt worden war.

Überrascht waren die Pöckinger, wie tröstlich für beide Seiten die Predigt gehalten war. Pfarrer Don Domenico Marcocci ging nicht nur auf das Leid ein, das über die Familien des Ortes gekommen ist, sondern auch auf die deutschen Soldaten, die an jenem Tag starben. „Unglaublich, wie versöhnlich die Predigt war“, sagte Christian Fries. Die Pöckinger fuhren heim mit dem Gefühl, das Richtige getan zu haben, wie Schnitzler sagt. „Nicht nur unsere Kontaktleute haben sich bei uns bedankt, sondern auch Menschen, die ich zuvor nicht kennengelernt habe.“