Gelebte Inklusion in flacher Hierarchie

Von: Sandra Sedlmaier

Das Fortschritt-Team mit Nachwuchs (vorne v.l.): Andrea Zingraf, Sina Hermann, Maria Papp, Zsuzsa Kovacs, Jeva Zavicka, (hinten v.l.) Ingrid Henkel, Susanne Schauer, Andras Nagy, Herbert Unger, Stefan Weidauer, Claudia Oertle, Ellen Wania, Judith Janich, Ulrike Hoppe, Panni Imre, Niko Buna, Ekatarina Schramm, Geschäftsführerin Tatijana von Quadt und Mirella Keresztes. © DAGMAR RUTT

Der Wirtschaftspreis des Landkreises geht heuer an „Unternehmensvorbilder für frauenorientierten, profitablen Vorsprung“. Die Verleihung ist im November, neun Finalisten stehen fest. Der Starnberger Merkur stellt sie in loser Folge vor. Heute: Tatijana von Quadt von der gemeinnützigen GmbH Fortschritt in Niederpöcking.

Niederpöcking – Die Fortschritt gGmbH ist in vielerlei Hinsicht ein besonderes Unternehmen. Es bietet Hilfe für Menschen mit Behinderung, lebt vorbildlich die Inklusion und hat nicht zuletzt 2020 den Wirtschaftspreis des Landkreises gewonnen – als Firma, die am besten durch die Corona-Krise gekommen ist. Für Chefin Tatijana von Quadt sind das alles Dinge, die den Fortschritt eben auch als frauenorientiertes Unternehmensvorbild auszeichnen. „Wir schließen alle Menschen ein, die mit und die ohne Behinderung, Männer und Frauen“, sagt sie.

Was sich so einfach anhört, wird bei Fortschritt gelebt. „2026 war unsere Geschäftsführung noch zu 100 Prozent männlich“, sagt von Quadt. Das ist insofern bemerkenswert, weil das Hauptgeschäft die Kinderbetreuung mit meist weiblichen Mitarbeitern ist: Fortschritt betreibt als freier Träger für die ganzheitliche Kinderbetreuung 38 Kitas und Heilpädagogische Tagesstätten. Dazu kommen inklusive Wohngruppen, Hilfe für Menschen mit Behinderung bei der Jobsuche und Unterstützung für Familien mit behinderten Kindern. „88,6 Prozent unserer rund 450 Mitarbeiter sind Frauen“, sagt von Quadt.

2017 sei die Verantwortung sukzessive an Frauen gegangen, sagt die Geschäftsführerin, unter anderem an sie selbst. 2019 habe sie die Firma übernommen und eine neue Hierarchie und Struktur eingeführt. Eine flache Struktur, die sich im Organigramm durch viele sich überschneidende Kreise auszeichnet. Für von Quadt symbolisiert das Organigramm die selbst organisierten Bereiche, die kollegiale Führung und gemeinsamen Entscheidungsprozesse, ein Miteinander an einem Runden Tisch. „Wir sind ein lebender Organismus, unsere Teams kommunizieren und treffen Entscheidungen gemeinsam.“ Manche Bewerbungen kämen nur wegen dieser Organisationsstruktur, ist ihre Erfahrung.

Beim Fortschritt habe jeder eine bestimmte Rolle und sei für einen Bereich verantwortlich, erklärt von Quadt und nennt als Beispiel die Kita-Leitung. „Vieles, was früher auf den Schultern einer einzigen Person, der Einrichtungsleitung, lastete, ist nun auf mehrere Schultern verteilt. Dabei wurden die Aufgaben transparent und im Team aufgeteilt. Dies schafft Zufriedenheit, Vertrauen, Motivation, Teamgeist und Entlastung.“

Apropos Motivation: Durch den Freiraum, den Fortschritt seinen Mitarbeitern bietet, hat eine Gruppe aus der Waldspielgruppe ein Büro für leichte Sprache entwickelt. „Das Büro werden wir im Januar eröffnen“, sagt von Quadt. „Eine Kollegin hat während der Corona-Zeit eine Fortbildung gemacht und das Projekt erarbeitet. Das ist großartig, und sie ist happy.“ Überhaupt lege Fortschritt großen Wert auf Fortbildung – dass alle zum Zug kommen, sei wiederum auch Aufgabe eines Teams.

Neue Mitarbeiter würden nicht nur unabhängig vom Geschlecht, sondern allein nach Qualifikation eingestellt. „Wir haben jetzt die erste Stellenanzeige rausgeschickt, bei der wir auf Namen und Foto verzichten“, so die Geschäftsführerin. „Dann kommt es tatsächlich nur auf die Qualifikation an.“

Ob die Struktur auch für Männer attraktiv sei, werde sie oft gefragt. „Karrieresprünge gibt es bei uns nicht, wir zahlen nach Tarif im öffentlichen Dienst. Es geht um Wachstum in die Breite, nicht in die Höhe“, sagt von Quadt. Dazu gehöre auch die Fehlerkultur im Haus. Jeder könne aus seinen Fehlern lernen, von einem Projekt abgezogen zu werden, das gebe es nicht.