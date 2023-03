Gesucht: Eine neue gute Seele fürs Beccult

Von: Sandra Sedlmaier

Teilen

Beccult-Beauftragte vor dem Bürger- und Kulturhaus: Daniela Laußer hat sich knapp drei Jahre lang um das Vorzeigeprojekt der Gemeinde Pöcking gekümmert. Jetzt wird ein Nachfolger für sie gesucht. © Stefan Schuhbauer-von Jena

Das Bürger- und Kulturhaus Beccult sucht nach einer neuen Betreuung. Die bisherige Leiterin des Sachgebiets Bürgerhaus/Kultur/Tourismus verlässt nämlich die Gemeinde Pöcking.

Pöcking – Das Pöckinger Beccult ist eine Erfolgsgeschichte. Eine wichtige Person, die an dieser Erfolgsgeschichte mitgeschrieben hat, ist Daniela Laußer. Die Rathausmitarbeiterin wurde vor drei Jahren zunächst als Halbtagskraft für die Organisation rund um das Bürger- und Kulturhaus eingestellt. Inzwischen ist Laußers Stelle längst ein Ganztagsposten, der nun aber neu besetzt werden muss. Denn die erste Beccult-Managerin wendet sich einem neuen Wirkungskreis zu. In der 5600-Seelen-Gemeinde stapeln sich bereits die Anfragen für die Stelle: Geschäftsleiter Sven Neumann spricht von einer zweistelligen Zahl an Bewerbungen.

Daniela Laußer geht nicht leichten Herzens aus Pöcking weg, wie sie im Gespräch mit dem Starnberger Merkur sagt. Denn das Beccult ist irgendwie auch ihr Baby. Sie stieß rund ein halbes Jahr nach der Eröffnung im November 2019 zur Gemeinde Pöcking. „Dann war erst mal Corona“, erinnert sie sich. Davon ließ sie sich nicht entmutigen, baute den Internetauftritt des Veranstaltungshauses auf und die notwendigen Kontakte aus, war Ansprechpartnerin für mögliche Veranstalter und die Pöckinger. Sie hat sich um das Marketing gekümmert und dank ihrer Grafiker-Ausbildung die Flyer für die Veranstaltungen selbst gestaltet. Sie betreute auch den „Kulturmontag“, eine im Landkreis einzigartige Reihe, bei der sich professionelle Künstler ebenso wie Amateure auf der Bühne des Beccult präsentieren.

„Allroundwaffe“ nannte sie Bürgermeister Rainer Schnitzler einmal öffentlich. Kulturreferent Albert Luppart, mit dem sie vor allem rund ums Beccult eng zusammenarbeitet, sagt über sie: „Sie ist mit Herzblut dabei.“

Nun schaut sich die Gemeinde nach einer neuen Allzweckwaffe um. Die 48-Jährige aus Obertraubing wird den Job wechseln und den Landkreis verlassen. „Ich habe ein Angebot bekommen, das ich nicht ablehnen kann“, sagt sie. Bis Ende März ist sie noch in Pöcking, dann wird sie das Kulturamt einer Kleinstadt übernehmen. Details will sie noch nicht sagen. Was ihr an Pöcking gefallen hat, war der sukzessive Aufbau der Strukturen rund um das Beccult. „Ich weiß, dass Kultur ein Luxus ist, den sich eine Kommune erst einmal leisten können muss.“ Bald habe sie sich weitere Wirkungskreise erschlossen und Vollzeit gearbeitet. „Erst mal war es nur die Verwaltung des Beccult, dann kam alles rund um die Fairtrade-Gemeinde hinzu, der Jugendtreff und die Öffentlichkeitsarbeit.“

Konsequenterweise wird nun eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter gesucht, der diese Bereiche ebenfalls abdecken kann. In der Stellenausschreibung geht es vorrangig um das Beccult, dessen Betrieb und Wartung, um die Bereiche Bücherei, Archiv und Jugendtreff, aber auch um Kultur- und Heimatpflege und das Kaiserin-Elisabeth-Museum. Interessenten können sich bis 10. März bei der Gemeinde bewerben.

Kulturreferent Luppart wünscht sich jemanden, der so zupackend ist wie Daniela Laußer. „Jemanden mit Leidenschaft für das Haus“, beschreibt er. Wobei bei Laußer die Leidenschaft so weit geht, dass sie bei der Bestuhlung des Kulturmontags selbst mitschleppt, wie Luppart sagt. Was die Stelle für Bewerber attraktiv macht, ist die Tatsache, dass die Gemeinde eine Wohnung zur Verfügung stellen kann. Die Größe richte sich nach den Bedürfnissen des Bewerbers und danach, welche gemeindliche Wohnung gerade frei werde, sagt der Kulturreferent.

Daniela Laußer wünscht sich, dass ihr Nachfolger „das Schiff auf Kurs hält, ein glückliches Händchen und gutes Gelingen mit allen Beteiligten: mit den Vereinen und den Pöckingern, die für sich in Anspruch nehmen, dass das Beccult ihr Haus ist“.