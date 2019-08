Bahnstrecke stundenlang gesperrt, Zug geräumt

Ein kleines, aber schweres Gewitter hat am Samstagabend zu einer mehrstündigen Sperrung der Bahnlinie München-Weilheim geführt. Ein Zug musste auf freier Strecke geräumt werden.

Pöcking – Ein Gewitter hat am Westufer des Starnberger Sees am Samstagabend für Chaos gesorgt. Ein Ast krachte auf die Oberleitung der Bahnlinie Starnberg-Tutzing, ein Zug fuhr dagegen und blieb liegen.

Da zunächst unklar war, ob es Verletzte gab, rückten Feuerwehren und Rettungsdienste mit einem Großaufgebot an. Zum Glück war aber niemand zu Schaden gekommen. Die Bahn sperrte die Strecke komplett, ein Zug hielt neben dem liegengebliebenen Zug – und die rund 150 Fahrgäste konnten mit Hilfe der Feuerwehr umsteigen. Die Fahrgäste nahmen die Aktion gelassen hin. Die meisten Rettungskräfte konnten wieder abrücken. Die Bahnlinie war bis gegen 2 Uhr blockiert.

Starkregen sorgte auch in Orten für Feuerwehreinsätze. So liefen in Pöcking Gebäude voll.Nur wenige Kilometer weiter in Starnberg tröpfelte es in einigen Stadtteilen nur.