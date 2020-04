Gleisbau zwischen Starnberg und Tutzing: So beeindruckend arbeitet die 600-Meter-Maschine 

Zwischen Starnberg und Tutzing werden ab Montag neue Gleise verlegt. Davor rattert eine 600 Meter lange Maschine im Schneckentempo auf der Strecke. Sie recycelt den Schotter im Gleisbett. Ein staubiger Besuch.

Niederpöcking – Das Rauschen im Walde bei Niederpöcking verrät, dass dort ein Maschinen-Monstrum zugange ist. Kommt man ihm näher, multipliziert sich die Geräuschkulisse: Steine quietschen und rattern auf Förderbändern, mächtige Hupen warnen vor Regionalzügen. Zum Lärm kommt der Staub, eine feine Schicht legt sich auf alles in der Bahnschneise. Auf Blätter und Geäst, auf die Helme der 25 Schichtarbeiter und auf Schreibblöcke von Journalisten.Verantwortlich dafür ist die so genannte Planumsverbesserungsmaschine, Typ PM 200-2R. Auf dem gelben, etwa 600 Meter langen Ungetüm steht ein verständlicherer Begriff: Recyclingschotter-Waschanlage, sie ist Teil des Gefährts. Das Planum ist die Grundlage des Gleisbetts, wie das Fundament beim Hausbau.

Vergleiche sind im Niederpöckinger Wald aber schwierig. Der Akt, der sich dort vollzieht, ist höchst speziell, obwohl er sich ständig und deutschlandweit vollzieht: eine Gleiserneuerung. Die Bahn tauscht zwischen Starnberg und Tutzing bis zum 13. Mai 25 040 Schwellen, 24 400 Tonnen Schotter und 6000 Tonnen Boden aus. Die Modernisierung der Infrastruktur kostet mehr als elf Millionen Euro. Und sie ist laut Bahn nötig, weil sich Lokführer auf der Strecke am Starnberger See manchmal so vorkommen wie Autofahrer, die hie und da über Schlaglöcher fahren.

+ Der Bauzug spuckt Sand für das Gleisbett aus - dann planiert die Maschine ihn. © Stefan Schuhbauer-von Jena

„Der Güterverkehr macht den meisten Schaden im Gleis“, sagt Torsten Karyszkowski. Er ist der örtliche Projektleiter der Firma Swietelsky aus Österreich, die die Bahn mit der Gleiserneuerung beauftragt hat. Karyszkowski hat als Schlosser bei Siemens angefangen, dann war er 15 Jahre bei der Bahn. Heute hat er immer noch mit dem „roten Riesen“ zu tun, wie er das Staatsunternehmen flapsig nennt. „Ist ein harter Job“, sagt er über den Alltag seiner Mitarbeiter. Sie schieben Zwölf-Stunden-Schichten, die Maschine läuft rund um die Uhr.

Der Bauzug walzt sich die 7,5 Kilometer von Starnberg nach Tutzing. Im Schneckentempo mit etwa 35 Metern in der Stunde. So langsam das Monstrum von außen betrachtet arbeitet, so beeindruckend ist, was es leistet. Das Prinzip: Die Maschine räumt vorne den alten Untergrund ab, bereitet ihn neu auf, um den Schotter dann hinten wieder auszuspucken. Schienen und Schwellen lässt sie immer wieder auf einigen Metern schweben: Sie hebt das Gleis an, um darunter den neuen Untergrund, bestehend aus Erde und wasserabweisendem Sand, einzubringen und zu planieren.

Warum das Ding so lang ist? Der alte Schotter bekommt es gleich mit mehreren Recycling-Schritten zu tun. Er wird mehrfach gesiebt, gespitzt, gewaschen und schließlich über Förderbänder wieder ins Gleisbett transportiert. „Das spart der Bahn Millionen“, sagt Karyszkowski und wirbt damit gleich ein bisschen für seine Firma. Etwas neuer Schotter sei zum Verfüllen und damit zur Stabilisierung des Untergrunds aber auch nötig. Schön kantig müssen die Steine sein, sich gegenseitig verzahnen. „Mit runden Steinen kann man nicht verdichten. Versuchen Sie das mal“, sagt der Projektleiter.

+ Torsten Karyszkowski (l.) vom österreichischen Gleisbauunternehmen Swietelsky und Kieron Maher, Projektleiter der Bahn. © Stefan Schuhbauer-von Jena

Kieron Maher ist ebenfalls Projektleiter, allerdings nicht vor Ort, sondern als Koordinator und Angestellter der Bahn. Das Unternehmen hat im Vorfeld auf viel Kommunikation gesetzt. Das Grundrauschen im Walde sei weniger das Problem, eher die laute Hupe, die die Arbeiter vor den Zügen warnt. „Einmal lief sie 15 Minuten am Stück. In der Anfangsphase eines solchen Großprojekts klappt halt nicht immer alles“, sagt Maher. Die Kundenhotline der Bahn sei stark frequentiert. Dass es kein Bauprojekt ohne Beschwerden gibt, ist Maher und allen in der Bahnschneise klar. „Aber nachts ist die Hupe aus“, betont der Projektleiter.

Bis Montag soll der Untergrund komplett in beiden Richtungen erneuert sein. Dann kommen die neuen Gleise – und ein anderes Ungetüm zum Einsatz.

Damit müssen Fahrgäste jetzt rechnen

Die Bauarbeiten der Bahn bringt bereits allerhand Verkehrsbeeinträchtigungen mit sich. Ein Überblick: Bis Mittwoch, 13. Mai, 5.20 Uhr, ist durchgehend nur ein Gleis zwischen Gauting und Starnberg befahrbar, die Züge fahren im Stundentakt. Tagsüber enden zwei von drei S-Bahnen bereits in Gauting, eine in Starnberg. Nachts (von 21.30 bis 5.20 Uhr) fahren fast alle S-Bahnen ab/bis Starnberg. Zwischen Starnberg und Tutzing verkehren keine S-Bahnen, nur Regionalzüge. Ein barrierefreier Umstieg in den Schienenersatzverkehr wird in Starnberg am Bahnhof Nord empfohlen. Die Busse fahren durchgängig.

Ein Sonderfall ist Feldafing: Der Bahnhof kann wegen beengter Verhältnisse nicht von den großen Bussen angefahren werden. Zwischen dem Bahnhof und dem Hotel Kaiserin Elisabeth beziehungsweise dem Alten Rathaus fahren deshalb kleine Shuttlebusse. Angeschlossen sind auch die SEV-Haltestellen Richtung Tutzing und München an der Tutzinger und Possenhofener Straße. Zwischen Tutzing und Gauting gibt es zu den Hauptverkehrszeiten zusätzlich Direktbusse, die in keinem anderen Ort halten.

Die Fahrzeiten der Werdenfelsbahn verschieben sich um 15 Minuten. Die Regionalzüge fahren laut Bahn insbesondere im Berufsverkehr mit den maximal zur Verfügung stehenden Kapazitäten. „Dennoch sollten Reisende die Fahrtmöglichkeiten mit den SEV-Bussen gleichermaßen nutzen“, heißt es in der jüngsten Pressemitteilung. Nachts (von 21.30 bis 5 Uhr) besteht Schienenersatzverkehr zwischen Starnberg und Tutzing sowie Weilheim. Für Autofahrer ist der Bahnübergang „Niederpöckinger Weg“ bis 13. Mai gesperrt ist. Eine Umleitung wird ausgeschildert. Details zu den Einschränkungen sind unter www.bauinfos.deutschebahn.com sowie unter www.s-bahn-muenchen.de/baustellen zu finden. Dort informiert die S-Bahn München auch mit Videos über die SEV-Haltestellen. Die Mitarbeiter sind unter (089) 20 35 50 00 für Fragen erreichbar.

