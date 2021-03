Pöcking bangt um fünf Millionen Euro

Die Gemeinde Pöcking könnte fünf Millionen Euro verlieren – das ist jedoch der „worst case“, wie Bürgermeister Rainer Schnitzler sagt. Das Geld liegt bei der Greensill Bank, die von der Bankenaufsicht BaFin gerade geschlossen wurde.

Pöcking – Die drohende Insolvenz der Greensill Bank in Bremen hat Auswirkungen für die Gemeinde Pöcking. Die reichste Gemeinde im Landkreis Starnberg hat insgesamt fünf Millionen Euro bei der Bank angelegt. Schlimmstenfalls könnte das Geld weg sein, wie Bürgermeister Rainer Schnitzler sagt. Es könnte aber auch sein, dass die Gemeinde zumindest einen Teil zurückerstattet bekommt. „Das wäre Glaskugel-Lesen“, sagt Schnitzler. Aktuell hat Pöcking jedenfalls keinen Zugriff auf das Geld, teilt die Gemeinde mit. Die Finanzstabilität Pöckings sei dadurch nicht gefährdet.

Im Herbst kam ein ordentlicher Batzen Geld bei der Gemeinde Pöcking an, wie Schnitzler im Gespräch mit dem Starnberger Merkur sagte. „Wir mussten das Geld ja anlegen, dafür brauchen wir die Banken.“ Und das sei nicht so leicht, weil aktuell angesichts der niedrigen Zinsen keine Bank Geld wolle. Erst am Donnerstag sei ein Anruf von einer Genossenschaftsbank gekommen, dass auf dem Konto der Gemeinde zu viel Geld liege.

Als Gebietskörperschaft muss eine Gemeinde besonders vorsichtig sein, wenn sie ihr Geld anlegt – der Einlagensicherungsfonds der Banken sichert nur Privatanlagen ab. Die Gemeinde Pöcking, die aktuell laut Pressemitteilung weitere 74 Millionen Euro bei verschiedenen Instituten angelegt hat, passt besonders auf (siehe Kasten). In der Zeit von 30. Oktober 2020 bis 18. Dezember 2020 legte sie bei Greensill fünf Tranchen à einer Million Euro an, zu Zinssätzen zwischen 0,1 Prozent und 0,54 Prozent und zu Laufzeiten bis maximal Mai 2023. „Die Greensill Bank war zum Zeitpunkt der Festgeldvereinbarungen laut Auskunft eines Geldanlagen-Maklers, mit dem wir seit vielen Jahren gut zusammenarbeiten, im Rating A-/Scope“, heißt es in der Mitteilung.

Am 3. März hat die Finanzaufsicht BaFin nun die Greensill Bank mit einem Moratorium belegt. Das heißt, dass alle Gelder eingefroren sind. Schnitzler rechnet, dass es fünf, sechs Wochen dauert, bis die BaFin eine Entscheidung gefällt hat, wie es weitergeht. Vermutlich ist die Greensill Bank nicht systemrelevant, das heißt, der Staat wird bei der Sanierung nicht einspringen. Wenn die BaFin entschieden habe, ob die Bank die Geschäfte weiterführen dürfe oder Insolvenz anmelden müsse, könne man sagen, wie es mit den Pöckinger Millionen weitergeht, so Schnitzler. „Der Erfahrungswert ist, dass selbst bei einer Insolvenz der Prozentsatz durchaus im höheren zweistelligen Bereich liegen kann.“ Bei der Pleite der Lehman Bank seien auch Menschen zu 100 Prozent entschädigt worden. „Aber wissen kann es keiner.“ Und sollte die Bank weiterarbeiten können, sieht er gute Chancen, die ganzen fünf Millionen zurückzubekommen.

Diese Sache habe keine Auswirkungen auf den laufenden Haushalt, versichert Schnitzler. Er verweist darauf, dass der für die Geldanlage zuständige Kämmerer breit gestreut habe. Im Fall der Anlage bei der Greensill Bank habe er leider den Maximalbetrag von fünf Millionen Euro, den der Gemeinderat genehmigt hat, ausgeschöpft. „Bei allen anderen Banken sind es maximal zwei Millionen Euro.“ Die Gemeinde hat eine Anwaltskanzlei mit der Wahrnehmung ihrer Interessen beauftragt.