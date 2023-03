Peter Maffay mal ganz anders

Persönliche Gute-Nacht-Geschichten (v.l.): Die Autoren Hendrikje Balsmeyer und Peter Maffay präsentierten die Abenteuer von Anouk zusammen mit Illustratorin Joëlle Tourlonias und der zwölfjährigen Minnie. Foto: Dagmar Rutt © Dagmar Rutt

Was liest Deutschlands erfolgreichster Rockmusiker seiner Tochter abends im Bett vor? Die Geschichten über Anouk, die er zusammen mit seiner Partnerin Hendrikje Balsmeyer verfasst hat. Am Sonntag erlebten die Zuschauer im gut gefüllten Beccult in Pöcking die Eltern der echten Anouk (4) auf der Bühne.

Pöcking – Die Geschichten aus „Anouk, die nachts auf Reisen geht“ und aus dem zweiten Band „Anouk, dein nächstes Abenteuer ruft“ sind wunderbarer Vorlesestoff für kleine Kinder. Für viele Zuschauer im Beccult ging es aber auch darum, den Rockstar Peter Maffay, der ja um die Ecke in Tutzing wohnt, einmal live zu erleben. Zwar mit Mikrofon, aber nicht singend. Maffay und seine Partnerin Hendrikje Balsmeyer taten ihnen den Gefallen.

Familie Beselin aus Starnberg etwa hatte sich schon vor der Lesung beide Buchbände gesichert. Mit schwungvoller Schrift schrieb Maffay noch schnell eine sehr persönliche Widmung für die beiden Söhne Philipp (5) und Jan (3) hinein, bevor er mit Partnerin und Bühnentochter Minnie auf die Bühne ging. Die echte Anouk, Töchterchen des Sängers und seiner Lebenspartnerin und etwas über vier Jahre alt, saß in Reihe eins und schien genauso gespannt zu sein wie alle anderen. Verständlich, denn nicht jedem Kind wird in seinem Leben ein Kinderbuch gewidmet.

Peter Maffay erzählte die Entstehungsgeschichte: „Anouk war ein Jahr alt, als wir das Buch für sie geschrieben haben.“ Mutter Hendrikje habe ihr ein besonderes Geschenk machen wollen. Dann hätten Freunde, die davon begeistert waren, sie darauf gebracht, das Ganze zu veröffentlichen. Inzwischen gibt es zwei Bände mit Geschichten von Anouk.

Der Anfang der Lesung war so irritierend wie lustig, Maffay und Balsmeyer schienen sich über den Ablauf nicht einig zu sein. Dann erklang Maffays Titelsong zum Kinderbuch, und die beiden Autoren und Minnie mit Stofftier im Arm lasen mit verteilten Rollen zu den Bildern auf der Leinwand: Anouk taucht in Traumwelten ein und bringt von ihren Traumreisen echte Gegenstände mit.

Gemeinsam erlebten die Zuhörer eine Piratengeschichte, an deren Ende jedes Kind selbst ein Griff in die Schatzkiste tun und etwas Süßes herausholen durfte. In einem zweiten Traum klärte Anouk mit einem Freund einen Kriminalfall auf und brachte eine verschwundene Katze zurück.

Die Vorlesegeschichten wollen kleinen Kindern Mut machen, sie sind fesselnd geschrieben und pädagogisch wertvoll. „Als Teil einer abendlichen Routine sollen unsere Geschichten ein Gefühl von Sicherheit und Ruhe vermitteln, um den Kindern einen gesunden Schlaf zu ermöglichen“, schreiben Balsmeyer und Maffay auf dem Buchdeckel. Sehr süß sind die Illustrationen, die Joëlle Tourlonias nach Vorlage der Familie Maffay-Balsmeyer geschaffen hat.

Während die beiden Geschichten lebendig vorgetragen wurden, hatte Joëlle Tourlonias auf der Bühne eifrig gezeichnet. Zwei Bilder, zu jeder Geschichte eines, waren dabei entstanden, die meistbietend versteigert wurden. 180 Euro erzielte die erste Zeichnung zur Piratengeschichte, die Anouk mit ihrem Kuscheltier „Affi“ auf einem Holzfass zeigt. Für 250 Euro bekam ein Vater aus dem Publikum den Zuschlag für die zweite Skizze, passend zum Krimiabenteuer. Insgesamt habe der Nachmittag rund 1000 Euro erzielt, berichtete Pöckings Zweiter Bürgermeister Albert Luppart, der auch Geschäftsführer der Maffay-Stiftung ist. „Der gesamte Erlös wird der Einrichtung FortSchritt in Niederpöcking zu Gute kommen“, so Luppart.

Auch nach der Lesung signierten Maffay und Balsmeyer fleißig Bücher. Vor allem Mütter standen mit ihren Kindern Schlange und wollten keinesfalls auf eine Widmung in ihre Anouk-Bücher oder auf den gekauften Taschen und Tassen verzichten. Dann mussten die Autoren samt Töchterchen schnell nach Halle, um von dort aus nach Berlin weiterzufahren. Im Zoopalast werde „Tabaluga wird 40“ uraufgeführt, erklärte Maffay. Das Filmereignis wird am Ostermontag im Fernsehen zu sehen sein.

Alexandra Joepen-Schuster