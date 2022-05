Hilfe für misshandelte und vernachlässigte Kinder: Soziale Zukunft der Maisinger Mühle beginnt

Von: Tobias Gmach

Teilen

Die Vorsitzende Angela Bauer (r.) und Einrichtungsleiterin Julia Schaumberg (hi.l.) zeigten die Räumlichkeiten beim Tag der offenen Tür. Die Hauseigentümer Dr. Klaus Faust und Sabine Frey wollen die weiteren Wohnungen ebenfalls sozial nutzen. © Andrea Jaksch

In die geschichtsträchtige Maisinger Mühle kehrt das Leben zurück. In wenigen Tagen ziehen die ersten Kinder ein, die dort heilpädagogisch und psychotherapeutisch betreut werden. Damit hat das soziale Projekt der Eigentümer aber erst begonnen.

Maising – Wie aus einer Ruine wieder ein stolzes Gebäude werden kann, so kann aus einer verletzten Seele auch wieder ein glücklicher Mensch werden. Angela Bauer, Vorsitzende der heilpädagogisch-psychotherapeutische Kinder- und Jugendhilfe (HPKJ), gefällt diese Parallele. „Das ist ein schönes Bild für unsere Arbeit“, sagte sie beim Tag der offenen Tür zuletzt in der alten Maisinger Mühle. Jenes Haus, das vor Kurzem noch eine Ruine war. Nun aber ist die Sanierung weit fortgeschritten. Und Anfang Juni zieht wieder Leben ein an dem geschichtsträchtigen Ort, der erstmals um 1182 erwähnt wurde und um 1880 als Kaiserin Sisis Lieblingscafé galt. Das neue Leben, in Bauers Bild sind das die verletzten Seelen, die vernachlässigten und misshandelten Kinder, die der Münchner Verein HPKJ heilpädagogisch und psychotherapeutisch betreut. Sie kommen vom Jugendamt, das sie aus zerrütteten Familien holt. Aus Verhältnissen, in denen Alltagsstrukturen fehlen, Gewalt, Suchtprobleme und Missachtung vorherrschen.

Einblicke in die ersten fertigen Räume

In der Maisinger Mühle, auf etwa einem Drittel der Fläche des großen Hauses, sollen die Kinder und Jugendlichen ein neues Leben finden und ihr altes aufarbeiten. Das Gebäude, in dem noch andere soziale Projekte geplant sind, ist zwar noch eine Baustelle. Aber auf zwei Etagen hat die HPKJ sich schon eingerichtet. Neben sechs Kinderzimmern gibt es eine Küche, Büros, ein Lernförderzimmer, einen Schlafraum für den Nachtdienst – und ein großes Wohnzimmer mit Sofa und Kickerkasten. Dort an der Wand hängt eine Kunststoff-Tafel, die darauf wartet, beschrieben zu werden. Ein Wochenplan unter dem Titel „family.maising“, der Name des Projekts. Der Plan steht für eine wesentliche Aufgabe des HPKJ: Kindern, denen ein geregelter Tagesablauf oft fremd ist, familienähnliche Strukturen geben.

Bett, Schreibtisch, flauschiger Teppich: eines der sechs Kinderzimmer. © Andrea Jaksch

Was ideal für den Betreiber der neuen stationären Einrichtung ist: Die Leiterin ist Maisingerin, wohnt tatsächlich nur ein Haus weiter. Julia Schaumberg, 45 Jahre alt, hat Erfahrung in der Sozialarbeit und als Coach. Am Tag der offenen Tür schilderte sie ein ganz persönliches Erlebnis. Ihre Mutter sei kürzlich in ein Hospiz gekommen, Schaumberg habe die Einrichtung mit Angst und Unsicherheit betreten. „Aber die Pflegekräfte haben mit mir drei Stunden am Bett meiner Mama geredet, andere Dinge hinten angestellt und uns in den Mittelpunkt gerückt. Wenn wir hier genauso viel Zuneigung und Mitgefühl an den Tag legen, machen wir alles richtig“, sagte sie und ergänzte: „Bei allen Regelwerken und dokumentarischen Pflichten: Es muss immer um die Bedürfnisse der Kinder gehen.“

Die HPKJ existiert seit 1988, hat rund 20 soziale Angebote im Portfolio und eine klare Leitlinie. Vorsitzende Angela Bauer erklärte es so: „Das erste Ziel ist, dass die Familien wieder zusammenfinden, nicht die Trennung. Wir wollen keine Heimkarrieren befördern.“ Für eine langsame gegenseitige Annäherung sollen die Pädagogen und Psychologen in der Mühle sorgen. Auch räumlich: Für Eltern gibt es im Obergeschoss ein Appartement, also die Möglichkeit selbst einzuziehen und als Familie betreut und therapiert zu werden. Nebenan liegt das wohl schönste Zimmer: ein großes Bett unter der Dachschräge, ein weißer Hocker, ein Ikea-Regal, helles Holz, große Dachfenster. Das Schlafzimmer für den Nachtdienst. Eine Fachkraft muss immer da sein, insgesamt gibt es 9,2 Stellen. Ein guter Betreuungsschlüssel für sechs Kinder, die allerdings intensivste Fürsorge nötig haben werden.

Viel Licht unterm Dach: das Schlafzimmer des Nachtdiensts. © Andrea Jaksch

Viele Ideen für die Zukunft der Mühle

Das Eigentümer-Paar Dr. Klaus Faust und Sabine Frey vom Modeunternehmen Lodenfrey mit Sitz in Garching will aus der Mühle einen lebenswerten Ort für mehrere Generationen machen – für benachteiligte Kinder, aber auch für Senioren, die bezahlbaren Wohnraum und Gesellschaft suchen. Darüber hinaus seien viele Projekte denkbar, es gebe auch Anfragen von anderen Vereinen, „die hier etwas machen wollen“, so Faust. Es gebe viele Ideen, aber noch wenig Spruchreifes. Insgesamt bietet das Haus acht Wohnungen. Bis alle bezugsfertig sind, wird noch etwas Zeit vergehen. „Das kann sich schon noch bis Ende des Jahres hinziehen.“

Noch ist viel Beton zu sehen, auch innen. Die Außenanlagen soll der Gartenbauer demnächst in Angriff nehmen. Mitte Februar stand die soziale Zukunft der Mühle kurz auf der Kippe. Es brannte, das Dach fing bei Handwerker-Arbeiten Feuer. Die Zerstörung hielt sich aber glücklicherweise in Grenzen (wir berichteten). Der betroffene Dachaufbau ist repariert, die Folgen des Feuers im Treppenhaus ausgemerzt.

Eine offene Kunstwerkstatt im alten Hühnerstall könnte sich Christian Sautier gut vorstellen. © Andrea Jaksch

Mit der Wiederbelebung der Mühle, in der Klaus Fausts Großeltern einst wohnten, haben die Eigentümer den Verein Maiki gegründet – die Abkürzung steht für „Maisinger Kinder“. Der Verein soll Spenden generieren und soziale Projekte (nicht nur in der Mühle) unterstützen. Eines, das speziell auch für Kinder der Region gedacht ist, plant Christian Sautier. Mit seiner mobilen Ape-Cafébar versorgte er beim Tag der offenen Tür die Besucher. Als Sozialpädagoge und Keramiker sieht er kreatives Potenzial im leer stehenden Hühnerstall neben der Mühle. „Ich könnte mir dort eine offene Kunstwerkstatt vorstellen, wo Kinder zum Beispiel töpfern können“, erzählte er am Rande. Für die HPKJ arbeite sogar eine Sozialpädagogin, die auch Keramikerin ist. Eine Win-Win-Situation. So eine wünschen sich die Betreiber der Wohngruppe auch für die Kinder und ihre Eltern.

HPKJ bittet um Spenden

Um die Kinder noch besser versorgen zu können, bittet die HPKJ um Spenden. Das Konto: GLS Gemeinschaftsbank, IBAN: DE19 4306 0967 1041 6827 00, BIC GENODEM1GLS, Verwendungszweck: family.maising.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Starnberg-Newsletter.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Starnberg finden Sie auf Merkur.de/Starnberg.