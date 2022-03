Im Doppelpack für die evangelische Kirche

Von: Sandra Sedlmaier

Predigen sogar zusammen: Gabi Fuchs (l.) und Hildegard Bauer werden am Sonntag in ihr Amt als Prädikantinnen der evangelischen Kirchengemeinde Feldafing-Pöcking eingeführt. © Andrea Jaksch

Die evangelische Kirchengemeinde Feldafing-Pöcking freut sich über zwei neue Prädikantinnen: Gabi Fuchs und Hildegard Bauer haben ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und werden an diesem Sonntag offiziell ins Amt eingeführt. Die beiden sind seit Jahren miteinander in der Kirche engagiert, sind Freundinnen und gestalteten bisher ihre Gottesdienste als Lektoren immer zusammen. Auch ihre Einführungspredigt werden sie zu zweit halten.

Pöcking - Unterwegs im Doppelpack: Das könnte man als das Markenzeichen von Hildegard Bauer und Gabi Fuchs bezeichnen. Das schätzen auch die Kirchgänger, wie sie immer wieder zu hören bekommen. „Dass wir zusammen predigen, wird als bereichernd angesehen“, sagt Hildegard Bauer und hat dazu eine Anekdote parat. „Ein Mann hat mal zu mir gesagt: ,Wenn ihr euch abwechselt, kann man nicht so gut einschlafen‘“, erzählt die 55-Jährige und lacht. Gabi Fuchs lacht mit: „Das ist doch schon mal ein wichtiger Punkt. Wenn er auch noch was mitgenommen hat – umso besser.“ Ihre Zuhörer schätzen die Lebenserfahrung, die sie in ihre Predigten einbringen, sagen die beiden.

Die beiden kennen sich schon lange. Gabi Fuchs (62) stammt aus Nördlingen, wo sie schon als Kind in der dortigen Kirchengemeinde tätig war und als Jugendliche Freizeiten mit betreute. Als sie 1990 nach Pöcking kam, kümmerte sie sich um die damals neu geschaffenen Kindergottesdienste mit. Dabei lernte sie später die gebürtige Pöckingerin Hildegard Bauer kennen. Bauer war und ist in der Kirchengemeinde dank des Engagements ihrer Mutter ohnehin fest verwurzelt und inzwischen Vertrauensfrau des Kirchenvorstandes. Gabi Fuchs arbeitet seit 2011 als Pfarrsekretärin.

Dass die beiden ein Team sind, merkt man im Gespräch mit ihnen deutlich. Man kann sich richtig vorstellen, wie sie an einer Predigt arbeiten, theologische Zusammenhänge erörtern und am Ausdruck feilen, bis er ihnen zusagt. Einmal in der Woche treffen sie sich für den Austausch über die nächste Predigt. „Das ist in erster Linie ein intellektueller Austauch“, sagt Fuchs. „Wir nehmen uns immer viel Zeit“, sagt Bauer. „Wenn eine Predigt fertig ist, machen wir uns an die nächste.“ Etwa alle sechs Wochen sind die beiden künftigen Prädikantinnen an der Reihe. Sie sind sowohl in Pöcking und Feldafing als auch in der Partnergemeinde Tutzing im Einsatz – die Kirchengemeinden kooperieren. Dass sich die Zahl der Prediger damit erhöht, werde als angenehm und abwechslungsreich wahrgenommen, sagt Gabi Fuchs.

2018 begannen die beiden mit ihrer Lektorenausbildung, nun folgt mit dem Einführungsgottesdienst der Höhepunkt der Prädikantenausbildung. Für Hildegard Bauer war die Vorstellung, vor der ganzen Gemeinde zu stehen und zu reden, zunächst unangenehm. „Aber mit den Lesungen, die ich als Vertrauensfrau vortrug, habe ich mich langsam daran gewöhnt.“

Die Predigt für ihren großen Tag tragen sie mit verteilten Rollen vor. Der Sonntag, 20. März, ist der dritte Sonntag der Passionszeit, der die Geschichte des Propheten Elia zum Thema hat. „Wir werden mit verteilten Rollen vortragen“, sagt Fuchs. Natürlich im Doppelpack, wie immer.