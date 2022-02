Jahr der Entscheidung für Pöcking: So steht es um die Gemeinde-Finanzen

Über Haushalt beraten

2022 wird finanziell ein interessantes Jahr für die Gemeinde Pöcking: Nach vielen Jahren nimmt sie wieder einen Kredit auf, muss 60 000 Euro Verwahrgeld zahlen und rechnet mit einer Entscheidung über die drohende Steuerrückzahlung. Schlimmstenfalls kommen Beträge im mehrstelligen Millionenbereich auf die Kommune zu.

Pöcking – Ohne große Diskussionen – zumindest im öffentlichen Teil der Sitzung – hat der Haupt- und Finanzausschuss des Pöckinger Gemeinderates den Haushaltsplanentwurf für das laufende Jahr sowie den Finanzplan bis einschließlich 2025 vorberaten und dem Plenum zur Verabschiedung empfohlen. Die Steuerhebesätze bleiben unverändert. Das von Kämmerer Michael Schmid vorgelegte Zahlenwerk hat ein Gesamtvolumen von 50,923 Millionen Euro und liegt um knapp 7 Millionen Euro unter dem Etatansatz für das vergangene Jahr. Im Verwaltungshaushalt sieht der Entwurf in Einnahmen und in Ausgaben 30,523 Millionen Euro (2021: 32,471) vor, der Vermögenshaushalt beläuft sich auf 20,4 Millionen Euro (2021: 25,25).

Über der Gemeinde schwebt immer noch ein Worst-Case-Szenario. Es geht um mögliche Erstattungen von Gewerbesteuereinnahmen, die bis in das Jahr 2006 zurückreichen. Die Angelegenheit liegt noch bei Gericht. Bürgermeister Rainer Schnitzler und sein Kämmerer rechnen damit, dass in diesem Jahr eine Entscheidung fallen wird. Sollte der schlimmste Fall eintreten, müsste die Gemeinde Pöcking allein an Verzinsung aktuell 17,8 Millionen Euro abdrücken. Denn der Fiskus rechnet mit einer Verzinsung von sechs Prozent ab, obwohl schon seit Jahren in der Finanzwelt eine Niedrigzins-Politik vorherrscht. Mittlerweile hat der Bundesgerichtshof den Gesetzgeber angewiesen, dieses Zinsniveau der allgemeinen Marktlage anzupassen. Das käme Pöcking allerdings frühestens ab dem laufenden Jahr zugute.

Hallenbad mit großem Defizit

Die aktuelle Zinspolitik kommt die Gemeinde auch an anderer Stelle teurer als gewohnt zu stehen. Wo in den Vorjahren bis zu sechsstellige Zinseinnahmen kassiert wurden, muss die Rathausverwaltung heuer um die 60 000 Euro an Verwahrentgeld für gemeindliche Bankkonten berappen.

Ein weiterer größerer Ausgabenposten im Verwaltungshaushalt ist der Defizitausgleich für das Hallenbad in Höhe von 456 000 Euro. Vizebürgermeister Albert Luppart (PWG) meinte, es sei an der Zeit, dass der Freistaat endlich mit Zuschüssen den Betrieb solcher Einrichtungen unterstütze. Denn das Hallenbad diene nicht nur den Wasserrettungsorganisationen zu Lehr- und Übungszwecken, sondern werde auch von den Nachbargemeinden für den Schulunterricht genutzt, die über keine eigenen Schwimmhallen verfügten. Noch etwas höher ist aktuell mit 487 000 Euro der Defizitausgleich für das Haus der Bürger und Vereine Beccult. Dieser Betrag muss allerdings relativiert werden, weil in ihm auch Abschreibungen über 200 000 Euro stecken.

500 000 Euro will die Gemeinde heuer in den Straßenunterhalt stecken. Da geht es um den Schlossberg und um die Franziska-Günther-Straße. 100 000 Euro wird die Sanierung der Fenster im Rathaus verschlingen.

Größter Investitionsbedarf: Sanierung gemeindlicher Wohnhäuser

Im Vermögenshaushalt beansprucht in diesem Jahr die Sanierung der gemeindlichen Wohnhäuser am Kinibauerweg mit 900 000 Euro den größten Investitionsbedarf. Weitere Ausgabeposten: Wärmedämmung, Lüftung und Dacherneuerung beim Gemeinde-Kindergarten: 500 000 Euro; Fahrzeugbeschaffung für den Bauhof: 380 000 Euro; Ausbau Söckinger Straße: 350 000 Euro; Tartanbahn im Sportpark: 270 000 Euro; Planung für den Feuerwehrhausneubau in Maising: 250 000 Euro; Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED: 200 000 Euro; Glasfaseranschluss für die Grundschule: 150 000 Euro. Dem Verwaltungshaushalt werden 10,1 Millionen Euro zugeführt.

Aus der Rücklage wird die Gemeinde heuer 16,4 Millionen Euro entnehmen. Zudem wird erstmals seit Jahren wieder ein Kredit aufgenommen, was der Bürgermeister als „sinnvoll“ bezeichnete. Denn von den geplanten 1,5 Millionen Euro muss die Gemeinde etwas mehr als 400 000 Euro nicht zurückzahlen.

Zur Finanzwirtschaft: Kämmerer Schmid hat als Gewerbesteuereinnahme heuer 7,5 Millionen Euro eingeplant. Den Anteil an der Einkommenssteuer hat er mit knapp 5 Millionen Euro angesetzt und den Anteil an der Umsatzsteuer mit 810 000 Euro. An Kreisumlage muss Pöcking heuer 17,32 Millionen Euro abdrücken, die Gewerbesteuerumlage beträgt 1,23 Millionen Euro.

Auf der hohen Kante hat die Gemeinde aktuell 51,1 Millionen Euro liegen. Aber diese Seite der Finanzwirtschaft könnte im kommenden Jahr Makulatur sein, wenn der Worst Case eintreten sollte. Für diesen Fall hat der Kämmerer für das Jahr 2023 eine Rücklagenentnahme von 47,3 Millionen Euro in den Bereich des Möglichen gezogen.