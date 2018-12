„Bei Asyl Ermessensspielraum nutzen“

Das Dreigestirn im Vorstand der Parteilosen Wählergruppe (PWG) Pöcking wird zum Quartett: Jan Linnemann ist der vierte Mann.

Pöcking – Jan Linnemann hatte eigentlich gar nicht vor, zu kandidieren. Aber als der Bauingenieur bei der Jahresversammlung der Parteilosen Wählergruppe (PWG) am Donnerstagabend im Gasthof zur Post vorgeschlagen wurde, zögerte er nicht lange. Mit allen Stimmen wählten ihn die Mitglieder, genauso wie die anderen drei Vorstände: Albert Luppart sowie die Zwillinge Florian und Stephan Grünbeck. So macht der 55-jährige Familienvater Linnemann das bisherige Vorstands-„Dreigestirn“, wie es Faschingsfan Luppart nannte, zum Quartett.

Der Vizebürgermeister und PWG-Vorsitzende Luppart hält die Mischung für gut, wie er am Rande sagte: Zwei Bauingenieure, Linnemann und Florian Grünbeck, sowie zwei Kaufleute, er selbst und Stephan Grünbeck. Über den „Zuwachs“ im Vorstand freute sich der 57-Jährige, auch wenn es noch nicht wirklich Jüngere sind, die er sich auf Dauer für Führungspositionen wünscht. Er gab sich aber - auch mit einem Blick auf die Kommunalwahl 2020 – zuversichtlich. Durch die Einbindung vieler Mitglieder in Vereine, Verbände und insgesamt die Gesellschaft sei die PWG „weiter die starke Kraft in Pöcking“. Mit fünf Neueintritten, darunter einigen jungen Leuten, hat sie derzeit 85 Mitglieder.

In der Ortspolitik gebe es „kein Abstimmungsdiktat“, betonte Luppart. Auffallend ist auch Unterhaltsames im Angebot, vom Dableckn – 2019 wieder in der Zimmerei Gansneder, 2020 voraussichtlich schon im neuen Haus der Bürger und Vereine – bis zu einem Bilderrätsel, mit dem Florian Grünbeck seinen Mitbürgern Aufgaben in Sachen Ortskenntnis stellt. Der PWG-Umweltpreis, in diesem Jahr Birnbäumen gewidmet, gilt als Erfolg, nicht jedoch der PWG-Zukunftspreis: Für den ist bisher nichts eingereicht worden. „Scheinbar ist das Energiesparen nicht preiswürdig genug“, bedauerte Luppart.

Ausdrücklich dankte der PWG-Vorsitzende dem Helferkreis Asyl. Die Menschen in der Wohnsiedlung an der Maisinger Straße hätten sich hervorragend eingelebt, viele Erwachsene seien in Arbeit. „Schwachsinn“ sei es, dass Arbeit für solche Menschen aufgrund der Gesetze manchmal nicht möglich sei. Der Starnberger Landrat Karl Roth habe hier einen Ermessensspielraum, sagte Luppart: „Ich hoffe und wünsche, dass er ihn ausnutzt.“

Linnemann macht sich unterdessen Gedanken über die kommunale Arbeit, so etwa über bezahlbaren Wohnraum. Für Pöcking, sagte der Bauingenieur, hätte er da durchaus einige Ideen.