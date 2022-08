Jugendcamp feiert 20-jähriges Bestehen

Europa zu Gast in Possenhofen: Jugendliche aus Frankreich, Italien, Deutschland und Ungarn verbrachten eine Woche beim internationalen Jugendcamp in der Jugendherberge am Starnberger See. © Andrea Jaksch

Junge Leute aus Frankreich, Italien, Deutschland und Ungarn traffen sich vorige Wochen in Possenhofen. Das Jugendcamp feierte ein Jubiläum.

Possenhofen – „Bon appétit, buon appetito, Jó étvágyat und guten Appetit“ lautete vorige Woche in der Jugendherberge in Possenhofen die Devise. Mit einem Grillabend feierten die Teilnehmer des internationalen Jugendcamps das Jubiläum des Camps. Seit 2002 findet es alle zwei Jahre statt. Es ist ein Aufeinandertreffen der Kulturen.

Jugendliche zwischen 14 und 20 Jahren aus verschiedenen internationalen Partnerstädten des Landkreises treffen sich eine Woche lang am Starnberger See, schließen Freundschaften, verbessern Sprachkenntnisse und erleben gemeinsame Ausflüge. Sie essen zusammen, schlafen in Gruppenzimmern und haben die Gelegenheit, die anderen Nationen besser kennenzulernen. Auch in diesem Jahr nahmen 62 Jugendliche aus Frankreich, Italien, Deutschland und Ungarn teil. „Wenn wir es erreichen, dass die Jugendlichen schöne gemeinsame Erlebnisse haben, werden sie nicht aufeinander schießen“, sagte der ehemalige Jugendamtsleiter Bernhard Frühauf. Gemeinsam mit dem damaligen, jüngst verstorbenen Landrat Heinrich Frey und dem Jugendpfleger Eduard Zenger hatte Frühauf vor 20 Jahren zur Eröffnung der Jugendherberge Possenhofen das Jugendcamp begründet. „Sie lernen sich kennen, und wer sich kennt und mag, geht nicht aufeinander los“, so Frühauf. „Die weiteste Anreise hatten vor ein paar Jahren die Jugendlichen aus Taiwan.“

Sprachbarriere gibt es nicht

Das Zusammenkommen funktioniere über Kontakte. So habe das Landschulheim Kempfenhausen eine Partnerschule in Taiwan. Heuer reisten Franzosen aus Starnbergs Partnerstadt Dinard, Gautings Partnerstadt Clermont und Feldafings Partnergemeinde Bouc-Bel-Air an. Die Italiener kamen aus Gilchings Partnerstadt Cecina, die Ungarn aus der Nähe von Budapest. Für jede Gruppe reisen ein bis zwei Betreuer mit an.

„Ich habe Deutsch in der Schule gehabt und gebe in Ungarn Nachhilfe“, erzählte die 19-jährige Betreuerin Hanga Batizi. „Ich liebe das Camp hier.“ Zu großen Verständigungsproblemen sei es Dank zahlreicher Sprachkenntnisse der Jugendlichen und Englisch als Campsprache nicht gekommen.

Die gleiche Beobachtung machte Werner Wissmann aus Bad Dürkheim, Starnbergs Partnerlandkreis in der Pfalz. Seit dem ersten Camp begleitet er Jugendliche nach Possenhofen. „Im Laufe der Jahre gab es nur positive Veränderungen“, so Wissmann. „Vor allem die Verständigung ist durch alle Nationen besser geworden.“ Diesen Fortschritt verdeutlichte auch Landrat Stefan Frey, der in drei verschiedenen Sprachen beim Grillfest eine Rede hielt. Er freue sich sehr, dass die Jugendlichen eine schöne Woche am See verbracht haben.

Im Laufe des Abends hatten die Campteilnehmer die Gelegenheit, mit Frey selbst oder Bürgermeistern in den mehrsprachigen Dialog zu treten. Außerdem engagierten sich die Jugendlichen, bauten eine Popcornmaschine, eine Saftbar und Musik auf.

Engagiert hatte sich auch die 14-jährige Lina Hitz aus dem Landkreis. Jeden Morgen bot sie eine Yogarunde an. Das Camp werde sie positiv in Erinnerung behalten. „Für mich persönlich war es eine schöne Erfahrung“, so Hitz. „Es war toll, um Kontakte zu knüpfen und in den Ferien mit Gleichaltrigen unterwegs zu sein.“ Und dieses Kontakte knüpfen sei nicht schwer gewesen, ob im Maislabyrinth, im Tierpark, während der Münchner Stadtrally oder abends beim Zusammensitzen. „Dieses Jubiläumsjahr war einfach besonders“, findet Koordinatorin Saskia Geipel. val