Jugendherberge unter Quarantäne: 17 Corona-Fälle unter ukrainischen Geflüchteten

Von: Sandra Sedlmaier

Viele positive Corona-Tests gab es in der Jugendherberge Possenhofen (Symbolbild) © Sebastian Gollnow / dpa

17 Corona-Fälle werden aus der Jugendherberge in Possenhofen gemeldet. Betroffen sind ukrainische Geflüchtete, die dort seit ihrer Ankunft am Sonntag untergebracht sind.

Possenhofen/Gauting – Das war vermutlich zu erwarten: In den Unterkünften für die Flüchtlinge aus der Ukraine gibt es mehrere Corona-Fälle. Die Jugendherberge in Possenhofen ist gänzlich unter Quarantäne gestellt, wie Landratsamtssprecher Stefan Diebl dem Starnberger Merkur bestätigt. In Gauting seien die Räumlichkeiten so beschaffen, dass für das ganze Areal keine Quarantäne-Anordnung nötig sei.

„In Possenhofen ist die Quarantäne auf das Gebäude und den Außenbereich beschränkt“, sagt er. Sprich: Die Menschen aus der Ukraine dürfen sich in der Jugendherberge und auf deren Campus aufhalten, aber das Gelände nicht verlassen. Unter den 88 derzeitigen Bewohnern gibt es 17 Corona-Fälle. Für sie gilt eine zehntägige Quarantäne, aus der sie sich nach sieben Tagen freitesten können. „Frühestens am 15. März“, konkretisiert Diebl. „Glücklicherweise ist das Wetter schön, das macht es leichter.“

In der Unterkunft in Gauting gibt es ebenfalls einige Corona-Fälle. Dort seien die räumlichen Voraussetzungen aber so, dass nur die betroffenen Familien unter Quarantäne gestellt würden und nicht alle Bewohner, sagt der Kreissprecher. „Auf keinen Fall trennen wir die Familien, die gerade auf der Flucht waren, weil ein Familienmitglied Corona hat“, unterstreicht Diebl. „Sie können sich gut im eigenen Zimmer versorgen.“

Wie der Impfstatus der angekommenen Flüchtlinge ist, soll bei den Beratungsgesprächen mit Behörden geklärt werden. „Das ist im Moment nicht das Wichtigste“, sagt der Landkreissprecher. Und natürlich werde man den Menschen aus der Ukraine eine Corona-Impfung anbieten, unterstreicht Diebl.