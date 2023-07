Junge Männer retten Schwimmerin Leben

Von Hanna von Prittwitz schließen

Bei 34 Grad und mehr waren am Samstag alle Seen im Landkreis belagert – das führte fast zwangsweise auch zu Unfällen. Am Wörthsee bewiesen Badegäste, wie man sich bei einem Unfall richtig verhält. Zwei Helden dabei werden noch gesucht.

Oberndorf/Possenhofen – Eine 83 Jahre alte Frau aus Grafrath hat ihr Leben wohl dem beherzten Eingreifen von zwei jungen Männern zu verdanken. Sie geriet am Samstagabend gegen 19.30 Uhr in der Nähe des Stegs 3 am Badegelände in Oberndorf am Wörthsee im Wasser in Not.

Wie Jule Heuchert, Pressesprecherin der Wasserwacht Wörthsee, berichtet, waren die Rettungskräfte um 19.30 Uhr wegen eines mutmaßlichen Ertrinkungsunfalls alarmiert worden. Die Frau, die mit zwei Freundinnen und Schwimmnudeln vom Steg aus losgeschwommen war, verlor plötzlich das Bewusstsein. Die beiden Männer hörten die Hilferufe der anderen und zögerten nicht, sie sprangen ins Wasser und holten die Frau zum Steg zurück. Unterstützt von weiteren Badegästen trugen sie die Frau auf den Steg, legten sie auf ein Handtuch in stabile Seitenlage, stellten einen Schirm auf. „Sie haben alles absolut richtig gemacht“, betonte Heuchert. Als die Wasserwacht ankam, habe der ganze Steg gewunken. „Das ist oft das Problem, dass wir gar nicht genau wissen, wohin wir müssen“, erklärte Heuchert. Doch die Menschen hätten auf sich aufmerksam gemacht und Schwimmer das Wasser verlassen, um das Boot nicht zu behindern. Rücksichtsvoll seien die Badegäste dann zurückgewichen und hätten Abstand gehalten. „Die beiden Männer haben dann eine perfekte Übergabe gemacht und das Geschehen wiedergegeben. Die Frau war auch wieder ansprechbar.“

Der Notarzt war ebenfalls schnell vor Ort, mit dem Krankenwagen wurde die 83-Jährige ins Krankenhaus gebracht. Die beiden jungen Männer jedoch seien dann verschwunden, „ohne dass wir uns bedanken konnten“, bedauert Heuchert. Denn noch während des Einsatzes begann eine Vermisstensuche, die Rettungskräfte mussten gleich wieder los. Eine junge Frau sorgte sich um ihren 39 Jahre alten Partner, der vor 45 Minuten ins Wasser gegangen war. Als sie die Rettungskräfte auf Steg 3 sah, stieg ihre Unsicherheit noch und sie wählte die 112. Letztlich hatte sich das Paar in dem großen Durcheinander an Land verpasst. „Sie hat sich dann tausendmal entschuldigt, aber wir fahren lieber einmal zu viel, als einmal zu wenig raus“, sagt Heuchert. Jedenfalls war wegen der Vermisstensuche kurzfristig auch noch der Hubschrauber im Einsatz, das Geheul der Sirenen der Rettungswagen nahm kein Ende.

Heuchert möchte sich bei allen bedanken: „Bei den beiden Männern, bei den Badegästen. Alle haben sich vorbildlich verhalten.“ Die Männer, zwischen 30 und 40 Jahre alt, hätten der Frau das Leben gerettet, da ist sich Heuchert ziemlich sicher. Die Dame hatte dem Vernehmen nach eine Medikamentenumstellung hinter sich und war aus medizinischen Gründen in Not geraten.

Viel zu tun hatten auch die Wasserretter an den großen Seen. So gab es am Samstag am Starnberger See eine Vermisstensuche, die ein gutes Ende nahm. Eine von drei Urlauberinnen war gegen Mittag in Possenhofen losgeschwommen, kam drei Stunden aber nicht zurück. Zwei Freundinnen machten sich nach Angaben der Polizei Sorgen und meldeten die 38-Jährige vermisst. Wasserretter begannen mit der Suche, darunter die DLRG Pöcking-Starnberg. Ihre Helfer fanden die Frau – sie war durch den See geschwommen und wurde am Ostufer angetroffen. Auch ein Rettungshubschrauber und das Starnberger Polizeiboot waren an der Suche beteiligt. In solchen Fällen, erklärte DLRG-Chef Walter Kohlenz, fahre man die Schwimmstrecke ab, habe eine Personenbeschreibung und den Namen. Damit finden die Helfer die Vermissten. Insgesamt hatten die Wasserretter am Samstag viel zu tun.

Auf der Anfahrt zu diesem Einsatz wurde ein Rettungswagen (RTW) in einen Unfall auf der Possenhofener Straße in Starnberg verwickelt. Ein Autofahrer hatte gebremst, um den RTW mit Sondersignal durchzulassen, ein Autofahrer dahinter reagierte langsamer, wich nach links aus und rammte den RTW. Verletzt wurde niemand, das Rettungsfahrzeug war noch fahrbereit, so die Polizei.