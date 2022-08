Kabarett, Jazz und Boogie Woogie: „BrotZeit & Spiele“ im Beccult

„BrotZeit & Spiele“ im Beccult: Zu Gast ist unter anderem „Quadro Nuevo“. © Veranstalter, Josepha und Markus

Die Reihe „BrotZeit & Spiele“ wurde wegen der Schließung der Starnberger Schlossberghalle nach Pöcking verlegt. Der Vorverkauf für Kabarett, Jazz und Boogie Woogie im Beccult läuft.

Pöcking – Das Kulturangebot im Pöckinger Beccult wird im Herbst noch reichhaltiger, da die Reihe „BrotZeit & Spiele“ von Veranstalter Wolfgang Ramadan wegen der länger andauernden Sanierung der Starnberger Schlossberghalle ins Pöckinger Bürgerhaus umzieht. Start ist in weniger als drei Wochen. Kabarett vom Allerfeinsten, zu Musik gewordenes Wellenrauschen sowie einfühlsamer Blues und rasanter Boogie Woogie stehen in diesem Herbst auf dem Programm.

Auftakt ist am Samstag, 10. September, mit dem selbst ernannten „Staatskabarettist auf Lebenszeit“ Han‘s Klaffl und seinem Programm „Nachschlag“. Der (Musik-) Lehrer aus Leidenschaft geht in seinen Soloprogrammen über Lehrer, Schüler und Eltern den weitverbreiteten Klischees über die Zukunft der Pädagogen auf den Grund, heißt es in der Ankündigung.

Am 16. Oktober spielt Quadro Nuevo bei „BrotZeit & Spiele“ in Pöcking. Das Akustik-Quartett mit seinem unverwechselbar jazzigen Musikstil aus Tango, Valse Musette, orientalischen Grooves und neapolitanischen Gassenhauern präsentiert dann sein Programm „Mare“ mit betörenden Klangfarben eines unbekannten Paradieses. Am 24. November steht die unverwechselbare Franziska Wanninger auf der Bühne. In ihrem Programm „Für mich soll’s rote Rosen hageln“ staune die Kabarettistin darüber, was das Leben so alles für sie bereithalte, so die Ankündigung. Ihr Soloprogramm sei eine launige Hommage an die Leichtigkeit. Dabei zeige sie humorvoll, dass das Glück nicht mit einem Rasenroboter beginne, sehr wohl aber mit Dinkelkräckern aufhöre.

Andere Platzvergabe: Veranstalter bitte um Verständnis

Zum Abschluss des Herbstprogramms können sich Fans am 10. Dezember auf Axel Zwingenberger und seinen unnachahmlichen Blues und Boogie Woogie freuen. Wenn der Hamburger „Boogie Woogie-Magier“ sich an den Flügel setze, rasten die Finger nur so über die Tastatur, könnten aber auch einfühlsamen, berührenden Blues spielen. Er improvisiere atemberaubend mit akrobatischen, fast schwindelerregenden Boogie-Triolen, schwenke im nächsten Moment zu sinnlich-swingendem Blues –“ein poetisches Wechselspiel der Gefühle!“

Der Vorkauf für Einzelkarten hat vor wenigen Tagen online begonnen auf www.kartenengl.de. Wolfgang Ramadan bittet um Verständnis, dass Abonnenten im Beccult andere Plätze erhalten als in der Schlossberghalle. Grund dafür sei, dass der genehmigte Saalplan in Pöcking sich vom Saalplan in Starnberg unterscheidet. „Wir freuen uns, dass bei uns Abos für das Jahr 2023 schon ab diesen Oktober erhältlich sind. Alle Künstlerinnen und Künstler hierfür sind bereits gebucht und können es kaum erwarten, auch im neuen Jahr für unser Publikum spielen zu dürfen“, betont Ramadan. Zugleich bedankt er sich bei seinen Fans: „Nach mehr als zweieinhalb Jahren des Ausnahmezustands können wir unserem Publikum endlich wieder das beliebte Abo präsentieren. Bei der Planung ist es gelungen, das Angebot den vielen Anregungen und Wünschen anzupassen.“