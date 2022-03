Kaum Nutzen aus Erhöhung des Wehretats

Von: Tobias Gmach, Sandra Sedlmaier

Auf dem Bundeswehrgelände zwischen Pöcking und Feldafing sitzt die Schule für Informationstechnik, eine der größten Ausbildungsstätten der Bundeswehr. © Philipp Schulze (Symbolbild)

Die Bundeswehr-Standorte Pöcking und Feldafing sind von der Erhöhung des Wehretats „nur sekundär“ betroffen.

Pöcking/Feldafing – Fließen von den 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr auch ein paar nach Pöcking und Feldafing? Dort sitzt die Schule Informationstechnik, eine der größten Ausbildungsstätten der Bundeswehr. Dort wird das IT-Fachpersonal der Streitkräfte ausgebildet – damit das Land gegen Cyberangriffe gewappnet ist.

Pressesprecher Meik Rosenberger ist, angesprochen auf die jüngste Entscheidung der Bundesregierung, zurückhaltend. Die Info sei noch frisch, dazu die Lage in der Ukraine: Daher werden er und der Kommandeur, Brigadegeneral Rainer Simon „keine detaillierten Aussagen“ treffen.

Die Antwort auf die eingangs genannte Frage klingt aber schon recht deutlich: „Als Ausbildungseinrichtung betrifft uns diese Entscheidung erst einmal nur sekundär. Zudem sind unsere Bedarfe eher in der Infrastruktur zu sehen, welche vermutlich nicht Bestandteil dieser angekündigten 100 Milliarden Euro sein werden“, schreibt Rosenberger. Einfach so einkaufen gehen könne die Schule Informationstechnik sowieso nicht. „Ein genauer Bedarf müsste erst einmal definiert, bewertet, priorisiert und dann über den Rüstungsprozess realisiert werden“, schreibt Rosenberger weiter. Rund 50 Millionen Euro investierte die Bundeswehr 2017 für Neubauten in der Pöckinger General-Fellgiebel-Kaserne – in Lehrsäle und hochmoderne IT-Technik.

Am Starnberger See fehlen noch die ein oder anderen Infrastrukturprojekte

Woran es am Starnberger See mangelt? Danach gefragt, antwortet Rosenberger: „Uns fehlen noch die ein oder anderen Infrastrukturprojekte, die aber mit der Zeit realisiert werden. Das betrifft auch den weiteren Ausbau in Feldafing.“ Was dort genau geplant ist, wird nicht verraten. „Zu Einzelmaßnahmen, auch zu etwaigen regionalen Bezügen“ nenne der Pressesprecher keine Details. Er könne Beratungen nicht vorgreifen.

Feldafings Bürgermeister Bernhard Sontheim überrascht die Nachricht vom „weiteren Ausbau in Feldafing“ nicht. Dass die Bundeswehr doch mehr Bedarf hat als viele Jahre gedacht, hat die Gemeinde Feldafing zu spüren bekommen. Rund 20 Jahre Vorbereitung auf die Konversion der Fernmeldeschule und Planungen für eine mögliche Nutzung durch die Gemeinde waren im August 2019 überraschend obsolet geworden durch die Ankündigung des Verteidigungsministeriums, die Flächen bis mindestens 2027 weiter selbst zu nutzen. „Das hat das Verteidigungsministerium ja nicht umsonst gesagt“, so Sontheim. Die Bundeswehr habe zusätzlichen Ausbildungsbedarf, weiß er. „Derzeit wird untersucht, wie dieser Bedarf in Feldafing realisiert werden kann.“

Sicher ist aus Sicht der Soldaten am Starnberger See: Egal, was neu beschafft oder gebaut wird – es dauert. Der große Apparat arbeitet langsam. Da wären die Bauplanung mit Beteiligung der Gemeinde Feldafing und des Landratsamts und parallel der Genehmigungsprozess im Verteidigungsministerium.