„Konny“, der Sparsame: Respekt und Frotzeleien zum 90. Geburtstag des Pöckinger Altbürgermeisters Konrad Krabler

Schlagfertig ist der Pöckinger Altbürgermeister Konrad Krabler noch immer. Das bewies er bei der Feier anlässlich seines 90. Geburtstags. Respekt bekam er von Weggefährten für seine berüchtigte Sparsamkeit – aber auch ein paar Frotzeleien.

Pöcking – Schon bei der Begrüßung ist klar: Das könnte ein lustiger Abend werden. Ein Stück lang folgt die Pöckinger Blaskapelle dem Taktstock von Konrad Krabler. Seine Frau Lore hüpft bestens gelaunt im Dirndl auf und ab. Natürlich ist es nur eine symbolische Einlage. Bürgermeister Rainer Schnitzler beobachtet die Szene lächelnd, nach dem Schlussakkord sagt er Richtung Krabler: „So perfekt wie du die Kapelle dirigiert hast, hast du 18 Jahre die Gemeinde dirigiert.“

Konrad Krabler, Bürgermeister zwischen 1984 und 2002, feierte am Donnerstag seinen 90. Geburtstag. Im Saal der Pöckinger Sozialstation fanden sich mehr als 60 Menschen ein – darunter Familie, Freunde und Vereinsvertreter, aber auch einige politische Weggefährten.

Für viele im Raum ist Krabler nur „der Konny“. Er wird an diesem Abend von Altlandrat Heinrich Frey für seine Weitsichtigkeit und von Schnitzler für seine Geradlinigkeit gelobt. Ansonsten aber kreisen die warmen Worte vor allem um eine Eigenschaft, für die der Jubilar in der Kommunalpolitik berüchtigt war: seine Sparsamkeit. Tatsächlich kritisierte Krabler oft die Höhe der Kreisumlage, die Gemeinden an das Landratsamt entrichten müssen. „Ich habe damals überlegt, ob wir im Kreistag für dich sammeln sollen“, frotzelt Frey. „Jede Mark tat dir weh.“ Der Altlandrat spielt mit den Titeln berühmter Regenten, um Krabler im Anschluss wahlweise als Konrad, den Mutigen, den Rüstigen oder den Leutseligen zu nennen. Und er streicht heraus, dass Krabler faschingsbegeistert und mit der Bundeswehr verbunden war.

Erst mit 73 Jahren gab Krabler das Bürgermeisteramt an Schnitzler ab. Angefangen hatte die lange Ära an der Rathausspitze im Jahr 1984. Mit gut 54 Prozent besiegte er den SPD-Mann Siegfried Danninger in einer Stichwahl. „Eine Überraschung ist das auf alle Fälle“, sagte Krabler damals dem Merkur. „Aber schon auch eine Belastung.“

Dass er sich nicht direkt darum gerissen hatte, die Zeit aber keine Sekunde bereut, erzählt der Jubilar im Saal schließlich selbst. Nach einer Eingewöhnungsphase legte er als Bürgermeister den Grundstein für den heutigen Reichtum Pöckings. Unter anderem führte er die Ansiedelung der Leasing-Gesellschaft LHI herbei, die ihren Hauptsitz mittlerweile nach Pullach verlegte. Er überzeugte den Gemeinderat von einer Senkung des Hebesatzes der Gewerbesteuer, schob Projekte wie das Sportgelände oder die Ortsumfahrung an und ließ vorausschauend Grundstücke kaufen – unter anderem für Betreutes Wohnen.

Die Presse weihte er nicht immer in seine Vorhaben ein. „Es hieß immer, der macht alles im stillen Kämmerlein. Das kann schon sein“, räumt Krabler, am Podium stehend, ein – um es gleich darauf als taktische Maßnahme zu legitimieren. „Wenn man alles raustratscht, kauft das Grundstück ein anderer.“

Zum Ende kommt Krabler selbst auf seine öffentlich dominierende Charaktereigenschaft zu sprechen. „Ich war nicht geizig, nur sparsam“, sagt er. Eine Warnung bekommen die anwesenden aktuellen Gemeinderäte auch noch mit: „Rücklagen verführen dazu, mehr auszugeben als man will.“

Dass sich der nun 90-Jährige kaum in die Kommunalpolitik einmischt, hat Schnitzler zuvor klargestellt. „Aber wenn wir uns treffen, sagt er immer: ,Du musst mehr auf den Tisch hauen‘.“