Vom Flüchtling zum Chef: Der erstaunliche Weg von Michael Kyejjusa

Von: Stephan Müller-Wendlandt

Ist in den vergangenen Jahren vom ungelernten Mitarbeiter zum Gartenbau-Experten geworden: Michael Kyejjusa. Der 39-Jährige sagt: „Jetzt kenne ich mehr Pflanzen in Deutschland, als ich jemals in Uganda kennengelernt habe.“ © Dagmar Rutt

Michael Kyejjusa, der 2013 als Flüchtling aus Uganda nach Deutschland kam, übernimmt nun einen Gartenbaubetrieb in Pöcking. Vom ungelernten Mitarbeiter avancierte er zum Chef.

Pöcking – Mit seinem Schritt in die Selbstständigkeit hat Michael Kyejjusa Mut und Selbstvertrauen bewiesen. Der heute 39-Jährige war 2013 als Flüchtling aus Uganda nach Deutschland gekommen und hatte eine Anstellung beim Garten- und Landschaftsbaubetrieb Peter Haberzettl in Pöcking gefunden. Jahrelang eignete er sich als ungelernter Mitarbeiter mit Ehrgeiz Fachwissen in der Gartenpflege an. Jetzt ist er der Chef des Unternehmens.

Der Ugander hatte in seiner Heimat kein leichtes Dasein. Er war erst zehn Jahre alt, als seine Eltern verstarben und fortan auf sich allein gestellt. Die mit der deutschen Grundschule vergleichbare Ausbildung schloss er ab. „Es war kein Geld da, damit ich einen Beruf erlernen konnte“, erzählt Kyejjusa. Mit Gelegenheitsjobs bestritt er seinen Lebensunterhalt. Wegen politischer Verfolgung fühlte sich der dann 31-Jährige nicht mehr sicher. Er hatte das Angebot einer Bekannten, nach Frankreich auszuwandern. Bekommen hat er dann ein sieben Tage gültiges Visum für die Bundesrepublik. Bis die Reisevorbereitungen abgeschlossen waren, galt das Visum nur noch eineinhalb Tage. Mit einem Flugzeug in Frankfurt angekommen, wurde Michael, wie er von allen wegen seines schwer auszusprechenden Nachnamens genannt werden möchte, von der Polizei in Gewahrsam genommen. Als er den Behörden den Grund seiner Ausreise aus Uganda erklärt hatte, kam er in die Erstaufnahmeeinrichtung Hessens für Asylbewerber in Gießen.

Beeindruckender Lerneifer: „Bücher studiert und ständig gefragt“

Von dort wurde er in das Aufnahmezentrum nach München geschickt – und dann weiter ins Asylbewerberheim im Tutzinger Ortsteil Kampberg. Zunächst arbeitete der junge Mann bei der Ambulanten Alten- und Krankenpflege in Tutzing. Ein Bekannter, den er bei einem Clubbesuch kennengelernt hatte, verschaffte ihm die Anstellung beim Pöckinger Garten- und Landschaftsbaubetrieb. „Peter Haberzettl hat mich aufgenommen wie einen Sohn“, erzählt Kyejjusa. Er dankte es dem Chef mit großem Lerneifer: „Ich habe Bücher studiert und ständig gefragt. Jetzt kenne ich mehr Pflanzen in Deutschland, als ich jemals in Uganda kennen gelernt habe.“

Haberzettl hatte, wie berichtet, Ende vorigen Jahres den Beruf und das Amt des Gemeinderats an den Nagel gehängt und ist mit seiner Frau in deren polnische Heimat gezogen. Sein Unternehmen wollte der Pöckinger eigentlich schließen. Denn eine seiner drei Töchter, Ingenieurin für Garten- und Landschaftsbau, der er den Betrieb übergeben wollte, hatte in eine Firma im Allgäu eingeheiratet. Kyejjusa bot sich an, in Pöcking zu übernehmen. Haberzettl überließ dem 39-Jährigen alle Gerätschaften, die dieser peu á peu abbezahlen wird.

Ex-Chef unterstützt Nachfolger mit Rat und Tat

Und der Ex-Chef unterstützt seinen Nachfolger mit Rat und Tat. Die Kommunikation läuft meistens telefonisch. Aber ganz hat Haberzettl seine Brücken nach Pöcking nicht abgebrochen. Seinen dortigen Wohnsitz hat er behalten. Auch wegen der Kinder und Enkel, die in der Seegemeinde leben. Kyejjusa ist dankbar für die Erfahrungen, die ihm Haberzettl ermöglicht hat – und für dessen mentale Unterstützung.

Darauf will er sich nicht ausruhen, sondern eine ordentliche Ausbildung zum Gärtner absolvieren – die mehrjährige Berufserfahrung macht ihm das deutlich leichter. Mit einer Prüfung in der Berufsschule kann Kyejjusa sein Gesellenstück als Garten- und Landschaftsbauer abliefern.

Bis er seine Weiterbildung abgeschlossen hat, ist er vornehmlich für die Stammkunden tätig und hilft bei der Pflege ihrer Gärten: Hecken und Büsche schneiden, Rasenmähen, Pflanzen setzen, Schneeräumen und und und. Als wenn das noch nicht genug wäre, steht noch eine weitere große Aufgabe bevor: der Umzug mit seinem von Haberzettl übernommenen Lagercontainer auf ein Areal im neuen Gewerbegebiet Schmalzhof.