Lösung für neue Umkleiden und Duschen

SC Pöcking-Possenhofen

von Stephan Müller-Wendlandt schließen

Die im SC Pöcking-Possenhofen organisierten Tennisspieler dürfen sich im Außenbereich ihres Clubhauses im Sportpark an der Keltenstraße neue Umkleiden samt Duschen bauen – zwei gleich große Hütten, eine für Damen, eine für Herren. Der Bauausschuss hat diese Woche dem Gemeinderat empfohlen, die Genehmigung im Zuge einer Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes zu ermöglichen.

Pöcking - Bei seiner Zusammenkunft im April hatte der Ausschuss noch ausgiebig und kontrovers über den Antrag diskutiert (wir berichteten). So war unter anderem gefordert worden, die Umkleiden in einem Gebäude als Anbau an die Clubhütte unterzubringen. Das war auch der ursprüngliche Plan des Vereins gewesen. Diese Alternative stand nun aber nicht mehr zur Diskussion. Denn das Landratsamt hatte zwischenzeitlich signalisiert, dass es eine solche Erweiterung nicht mehr im Wege der Befreiung tolerieren würde. Dafür müsste eine Änderung des Bebauungsplans in die Wege geleitet werden.

Das war aus Zeit- und Kostengründen keine Option. So legte die Tennisabteilung einen modifizierten Planentwurf für die Variante mit den zwei Hütten vor. In dem waren auch die vom Bauausschuss im April geforderten Auflagen eingearbeitet worden. Demnach rücken die Hütten räumlich enger zusammen. Zur bewirteten Terrasse des benachbarten Bürgerhauses Beccult hin sollen an den Umkleidehäuschen weder Fenster noch Oberlichter eingebaut werden, um Geräusch- und Geruchsimmissionen auszuschließen.

Die Überlegungen für neue Umkleiden laufen seit etwa zwei Jahren, nachdem im Keller des Clubhauses massive Feuchtigkeit aufgetreten war. Eine Sanierung der dort bestehenden sanitären Anlagen ist für den SCPP finanziell nicht zu stemmen. Dafür müsste das gesamte Untergeschoss von außen abgedichtet werden. Deshalb entschied sich der Verein für die oberirdische Lösung. Zudem möchte er im Außenbereich auch einen Geräteschuppen für die Tennisanlage errichten. Dessen vorgeschlagener Standort löste aber erneut Diskussionen aus.

Ursprünglich hatte der SCPP den Schuppen in der Nähe der neuen Umkleiden ansiedeln wollen, was der Ausschuss bereits im April kritisierte. Auch der Alternativstandort im modifizierten Plan – direkt südlich der Clubhütte – missfiel den Kommunalpolitikern. Der Kritik von Nikolaus Eppinger (PWG) schlossen sich weitere Gemeinderäte an. Im letzten Endes einstimmig gefassten Empfehlungsbeschluss für den Gemeinderat wurde der Geräteschuppen ausgenommen. Über dessen Standort soll mit dem Vereinsvorstand noch diskutiert werden. mül