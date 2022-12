Mehr Mitglieder, mehr Besucher: Sisi-Museum wieder im Aufwind

Von: Stephan Müller-Wendlandt

Die Pandemie scheint gut überstanden: Besucher im Sisi-Museum in Pöcking. © Dagmar Rutt

Das Kaiserin-Elisabeth-Museum in Possenhofen zieht Bilanz: Die Pandemie hat der Trägerverein mit einem blauen Auge überstanden.

Pöcking – Es geht wieder aufwärts beim Kaiserin-Elisabeth-Museum in Possenhofen. Die Corona-Pandemie hat der Trägerverein mit einem blauen Auge überstanden. Nach einem beinahe kompletten Leerlauf im Jahr 2020 markieren die Zahlen wieder eine aufsteigende Kurve, sowohl bei den Besuchern als auch bei den Finanzen. Die Bilanz für 2021 legte der Vorstand am Mittwochabend der Mitgliederversammlung im Hotel-Kaiserin-Elisabeth in Feldafing vor.

Es hat Seltenheitswert, dass Rosemarie Mann-Stein, Geschäftsführerin des Museums und Vorsitzende des Vereins, bei einer dessen Veranstaltungen fehlt. Aber dennoch führte sie Regie, wenn auch aus der Ferne, da sie sich nach einem Unfall in der Reha befindet. Die von ihr gestaltete Präsentation mit den wichtigsten Eckdaten des Geschäftsjahres 2021 stellte Vizevorsitzende Margit Link den Mitgliedern vor. Erfreulich: Die Mitgliederzahl hat sich 2021 im Vergleich zum Vorjahr auf 97 erhöht. Geradezu explodiert ist die Zahl der Museumsbesucher. Sie hat sich von 2020 (284 Personen) auf 2021 mehr als verzehnfacht (2851 Personen). Dieser Trend hat sich im laufenden Jahr fortgesetzt. Bis zum 16. Dezember besuchten 4614 Sisi-Anhänger und sonstige Interessierte das Museum im Possenhofener Bahnhofsgebäude. Bis zu den Spitzenwerten mit 10 503 Besuchern im Jahr 2012 und 8528 Personen im letzten Jahr vor Corona ist der Weg aber noch weit.

Vorsitzende Mann-Stein ist optimistisch. „Wie hoffen sehr, dass wir wieder voll einsatzfähig sein können“, schrieb sie als Ausblick für 2023 in ihren Jahresbericht. Positives hatte auch Schatzmeister Dr. Ulrich März zu berichten. Das Anlagevermögen ist im Jahr 2021 um mehr als 10 000 auf 226 631,71 Euro angewachsen. Die Gewinn- und Verlustrechnung schließt zum 31. Dezember 2021 mit 10 404,96 Euro ab. Am Ende des Jahres zuvor war noch ein Minus von 2750,80 Euro im Kassenbuch gestanden.

An Aktivitäten war das Jahr 2021 wieder reicher. Der Tourguide auf Deutsch konnte Ende Februar präsentiert werden. Bis Ende April war die Übersetzung in sechs Sprachen komplett, dank des Engagements der ehrenamtlichen Museumsführer und Museumsführerinnen. Die an die Corona-Bedingungen angepasste Homepage präsentierte der Verein am 4. April. Nach Genehmigung des seit Mitte März erarbeiteten Konzeptes zur Lenkung der Besucher unter Corona-Bedingungen durch den Gemeinderat durfte das Museum Mitte 2021 wieder seine Pforten öffnen. Der Video-Guide für Gehörlose und -geschädigte als App stand im Juli auf der Agenda. Am 30. Dezember registrierte der Verein den Eingang der letzten Spenden, die das Jahresergebnis auf 8456 Euro schraubten.