Preisgekrönt und ganz lokal

Vier ausgezeichnete Etagen am Hang in Possenhofen: Für das Mehrfamilienhaus haben Bauherr und Architekten zwei Preise eingefahren. Foto: WSM Architekten

Mehrfamilienhaus in Possenhofen wird zweimal ausgezeichnet

Von Sandra Sedlmaier schließen

Zwei Preise für seine Architektur hat ein Mehrfamilienhaus in Possenhofen bekommen. Dass der Bauherr stets auf dem Besten beharrte, zahlte sich aus.

Possenhofen – Normalerweise gehen Bauherren gerne auf Sparvorschläge ihrer Architekten ein. Nicht so Michael Hautmann, der mit dem Architekturbüro WSM aus Pöcking ein Mehrfamilienhaus in Possenhofen gebaut hat. „Er hat das Haus als seine Herzensangelegenheit betrachtet“, sagt Architekt Florian Wiesler, der mit seinem Kollegen Tobias Schmidt für das Projekt verantwortlich zeichnete. Das habe zu eigentlich unwirtschaftlichen Entscheidungen geführt – die sich jedoch für die Gesamterscheinung auszahlten. Und auch für das Renommee: Das Projekt wurde vom Architekturverlag Callwey als eines der „50 besten Wohngebäude“ in der Kategorie Premiumwohnen in Deutschland, Österrich und der Schweiz ausgezeichnet. Kurz zuvor hatte es den weltweit ausgelobten Designpreis der „Iconic-Awards“ im Bereich „Winner – Innovative Architecture“ erhalten.

Unabhängig von diesen Preisen ist das Gebäude, das an der Kurt-Stieler-Straße entstanden ist, einfach schön, es passt in die Landschaft und wirkt bei allem Luxus, den es ausstrahlt, dennoch zurückhaltend und reduziert. Das fängt beim Farbkonzept an. „Es ist vom See abgeleitet und sehr reduziert“, beschreibt Wiesler. „Grauschattierungen und Schilftöne – damit hat sich der Bauherr beschäftigt.“ Auch der Bronzefarbton des eloxierten Aluminiums, das am Haus für Fenster und Geländer verarbeitet worden ist, findet sich im alten Baumbestand und im Garten rund ums Haus wieder „und verschmilzt mit der umliegenden Vegetation“, sagt es Wiesler in der Architekten-Poesie.

Auf vier Geschossen sind vier Wohnungen entstanden. Die 184 Quadratmeter große Gartenwohnung ist noch zu haben, der Quadratmeterpreis liegt bei rund 16 000 Euro. Zwei Wohnungen sind verkauft, eine hat der Bauherr bezogen. Das terrassenartig angelegte Gebäude schmiegt sich an den Hang, der Richtung Seeufer abfällt. Zwei Etagen sind in den Hang hineingebaut. Doch von der Straße aus treten nur eineinhalb Stockwerke in Erscheinung. Große Fenster bringen die Natur herein.

Dann sind da diese vielen Kleinigkeiten, die in der Summe das Ganze einfach teuer, aber umso schöner machen. Der gänzlich verglaste Aufzug zum Beispiel. „Herrn Hautmann war wichtig, dass Tageslicht auch eineinhalb Stockwerke tief ins Untergeschoss reicht“, erklärt Wiesler. „Und er wollte die Technik nicht sehen.“ Wunderbare Details, die nicht unbedingt wertgeschätzt werden, sich aber auf den Preis auswirken, wie die Vermarktungsseite angemerkt habe. „Aber er ist der Ansicht, dass man nicht Quadratmeter Wohnfläche kauft, sondern ein Wohngefühl, ein Lebensgefühl“, so Wiesler.

Zu diesem Lebensgefühl gehörte für den Bauherrn auch, dass er vor dem Haus keine Parkplätze sehen möchte. Deshalb gibt es keine Duplex-Garagen, sondern Aufzüge mit je zwei übereinander angeordneten Stellplätzen, die zur Gänze in der Erde verschwinden. „Wie das Tischlein-deck-dich in Schloss Herrenchiemsee“, sagt Wiesler. Der preisliche Unterschied ist enorm: „So kostet ein Parkplatz nicht 25 000 bis 30 000 Euro, sondern 60 000 Euro.“ Dafür ist der Eingangsbereich des Grundstücks aufgeräumt und frei. „Herrn Hautmanns Argumentation ist: ,Ich habe eine schöne Wohnung und will die Autos nicht sehen.‘“ Ein Bauträger würde das nie machen, weiß Wiesler. „Am Ende kommt somit zwar ein Preis, aber eben auch eine Konsequenz zum Tragen.“

Diese Konsequenz spiegelt sich in vielen Details wider. Etwa in der Beleuchtung der Gemeinschaftsflächen mit so genannten Occhio-Leuchten, bei den Lichtschaltern und im Fischgrätparkett für die Böden – eine Hommage an Sisi und das nahe Schloss Possenhofen. Oder im aus einem Stück gefertigten Balkongeländer: „Das hat ein Starnberger Schlosser gemacht, es wirkt durchlaufend unendlich.“ Auch energetisch ist das Haus auf dem besten Stand. Eine Solewärmepumpe sorgt für die Heizung und auch für die Kühlung.

Ein weiteres schönes Detail ist das lokale Prinzip. Der Bauherr und seine Firma „Hautmann Perspektiven – Die Kunst der schönen Orte“ sind aus Starnberg, die Architekten aus Pöcking, die Außengestaltung hat die Starnberger Firma Terrabiota übernommen. Für das Architekturbüro WSM ist das Gebäude eine schöner Beweis ihrer Fähigkeiten. Das nächste große Projekt liegt um die Ecke: Wiesler und Kollegen sind mit dem Um- und Ausbau des Forsthaus am See beauftragt.