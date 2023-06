Merkwürdige TV- und Internetprobleme: Wer ist der Festnetz-Störer von Pöcking?

390 Vodafone-Kunden betroffen

TV-, Internet- und Telefon-Ausfälle in 390 Haushalten seit drei Wochen: Vodafone erklärt das mit einer merkwürdigen Störung. Der Verursacher wird noch gesucht.

Pöcking – TV-Bild und -Ton stocken im Sekundentakt, das Internet ist auf einmal weg und das Telefongespräch auch: Seit nun drei Wochen plagen solche Störungen hunderte Pöckinger in der Lindenbergsiedlung und rund herum. Zum Beispiel Thomas Wimmer und seine Frau. Er sagt: „Es ist ein Drama ohne Ende.“ Vor allem regt sich Wimmer über den Umgang seines Dienstleisters Vodafone auf. Er berichtet von unfreundlichen Hotline-Mitarbeitern, von falschen Versprechungen und einer SMS am Dienstagmorgen um 5.13 Uhr. „Darin hieß es, ich müsse einen Termin mit der Technikabteilung ausmachen. Dort sagte man mir dann, der Fehler sei behoben.“ Das war er nicht, wie auch Jürgen Hartig erzählt: „Ich wähle mir die Finger wund und werde ständig vertröstet. Ich kriege jeden Tag Antworten, aber nichts passiert.“

Die offenbar mangelhafte Kommunikation der Service-Hotlines wirkt frustrierend. Dabei könnten Menschen wie Thomas Wimmer oder Jürgen Hartig die komplexe Problemlage durchaus nachvollziehen, wenn man sie ihnen erklären würde. Denn die Lage ist tatsächlich verzwickt, wie Vodafone-Konzernsprecher Volker Petendorf auf Nachfrage des Starnberger Merkur schildert. Zunächst weist er darauf hin, dass nicht Vodafone, sondern Dritte die Störung verursacht hätten. „In einem kleinen Teil des Kabelnetzes in Pöcking ist seit dem 25. Mai leider ein lokaler Rückwegstörer aktiv“, schreibt er. „Dadurch ist die TV-, Internet- und Telefonnutzung bei bis zu 390 Kabelkunden zeitweise gestört – immer dann, wenn diese externe Störquelle gerade in Betrieb ist.“

Rückwegstörer oder Rückkanalstörer: Einer der häufigsten Gründe für Probleme im Festnetz

Ein Rückwegstörer oder auch Rückkanalstörer sei einer der häufigsten Gründe für Probleme im Festnetz. Petendorf: „Ursache sind meist defekte Stromkabel und Steckdosen sowie uralte, defekte oder illegal betriebene Elektrogeräte, die ein Kunde in Betrieb nimmt – ohne zu wissen, dass er damit alle seine Nachbarn empfindlich stört. Sobald dieses Gerät in Betrieb ist, sendet es Störsignale, durch die die TV-, Internet- und Telefonnutzung im betroffenen Bereich des Kabelnetzes eingeschränkt ist – bis hin zum Totalausfall.“

Aus Sicht der Pöckinger ist noch nichts passiert, laut dem Konzernsprecher eine ganze Menge. Die Eingrenzung der Störquelle sei trotz intensiver Messungen oft sehr zeitaufwendig, weil sie nur schrittweise lokalisiert werden könne – und immer nur dann, wenn die Störquelle gerade aktiv sei. Die große Frage lautet also: Wer oder was ist der Festnetz-Störer von Pöcking? „Unsere Technik-Spezialisten arbeiten seit Bekanntwerden der Störung sehr intensiv an der Eingrenzung dieses Rückwegstörers. Hierzu fanden mehrfach intensive Messungen und Vor-Ort-Analysen im gesamten Kabelstrang und in einzelnen Häusern statt“, so Petendorf. Durch die aufwendige Suche sei die Störquelle bereits eingegrenzt und für einen Großteil der 390 betroffenen Kunden „eingedämpft“ worden.

Der Konzernsprecher endet mit der Bitte um Geduld und Entschuldigung. Und mit einem Versprechen: „Sobald die genaue Störquelle ermittelt ist, werden wir dafür sorgen, dass der Verursacher diese entfernt.“ Gelinge das nicht, werde die Störquelle unschädlich gemacht – „etwa durch bauliche Maßnahmen, bei denen der Verursacher vom Kabelnetz abgetrennt wird“. gma

