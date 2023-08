Mit Bach und Händel nach „Down Under“

Bereit für Australien: Esther Schöpf und Norbert Groh starten dieser Tage ihre Tournee am anderen Ende der Welt, die sie bis nach Tasmanien führt. © Dagmar Rutt

Das Pöckinger Musikerpaar Esther Schöpf und Norbert Groh starten dieser Tage eine Australien-Tournee. Dabei geht es aber nicht nur um Musik.

Pöcking – Einmal quer durch Australien heißt es sieben Wochen lang für das Musikerduo Esther Schöpf und Norbert Groh aus Pöcking. Ihre Tournee führt die Geigerin und den Pianisten von Melbourne und New South Wales bis nach Tasmanien. Diese Woche saßen die Eheleute bereits auf gepackten Koffern und gaben kurz vor ihrer Abreise noch ein letztes Interview.

Auf der Sonnenterrasse ihres Pöckinger Anwesens machen Esther Schöpf und Norbert Groh einen erstaunlich entspannten Eindruck. Katze Paula schnurrt, auch für einen Kaffee ist noch Zeit. Immerhin ist es nicht das erste Mal, dass das eingespielte Duo sich auf nach „Down Under“ macht. Bereits vor sechs Jahren tourten die Eheleute anlässlich ihrer ersten Australien-Konzertreise wochenlang durch den fünften Kontinent. An gemeinsame Auftritte sind die Musiker ohnehin gewöhnt, denn seit 1994 treten sie regelmäßig zusammen auf.

„Wir haben uns 1991 nach dem Studium kennengelernt – im Rahmen der Musik“, sagt Groh, der gemeinsam mit seiner Frau seit 1994 zahllose Auftritte hatte. „Bei euch potenziert sich das. Ihr seid nicht nur zwei wunderbare Musiker, sondern diese persönliche Bindung kommt so stark durch“, schwärmt Elisabeth Carr. Die Gründerin der „KunstRäume am See“ hat schon viele musikalisch-literarische Projekte mit den Pöckinger Musikern begleitet und weiß, wovon sie spricht: „Es ist so einmalig, dass die beiden so aufgeschlossen, so kreativ sind. Jede Darbietung ist eigentlich immer ein Unikat, ein besonderes Merkmal.“ Die Auswahl ihrer Stücke stehe stets in individueller Resonanz zum Ambiente. „Mit der Auswahl der Werke versuchen wir, die Orte und Gegebenheiten musikalisch aufzugreifen“, erklärt Schöpf.

Konzerte bis in Tasmanien

Die enge Verbindung mit Australien verdanken die beiden nicht zuletzt ihrer Freundin Hanne Bowman aus Söcking: „Sie hat Wurzeln in Australien, lebt dort sehr vernetzt die Hälfte des Jahres und managt das für uns vor Ort.“ Für ihr erstes Gastspiel in der Michael’s Uniting Church in Melbourne umfasst das Repertoire klassische Stücke von Bach und Händel, aber auch Astor Piazzolla steht dort auf dem Programm. Wenn die Pöckinger nur wenige Stunden nach dem Kirchenkonzert in Melbourne im House of University aufspielen, darf es schon mal jazziger werden. Dort sind die wilden „Twenties“ angesagt. Beim Gastspiel während des Kammermusikfestivals in Nowra bei Sydney spielen sie Werke von Beethoven, Brahms sowie Caesar Franck, Ende August hält mit Georg Philipp Telemann deutscher Barock Einzug in das Städtchen Castlemaine, in dem einst schon Lola Montez von sich reden machte.

Als Höhepunkt ihrer Tournee gilt den Musikern ihr Auftritt in Tasmanien. „Wir geben zwei Konzerte im Museum MONA (Museum of old and new art). Das ist ein ganz besonderes Museum, eine architektonische Ausnahme“, schwärmt Schöpf, die für die Auftritte lediglich zwei verschiedene Garderoben im prall gefüllten Koffer mit dabei hat: „Ein schwarzes Outfit für die Kirche und ein rotes.“ Wer beim Gedanken an Australien sengende Hitze vor Augen hat, irrt. Aktuell herrschen dort eher kühle Temperaturen, der eine oder andere dicke Pulli darf nicht fehlen.

Neben viel Arbeit und Reisestress bedeutet Australien den Pöckingern nicht zuletzt eine wohlverdiente Auszeit vom Alltag. „Es gibt auch Zeit dazwischen. Zeit zum Reisen, für Zweisamkeit, wandern, anschauen. Einfach sein“, sagt die Geigerin und freut sich insbesondere auf „diese unglaubliche Natur, das Vogelgezwitscher, die Herzlichkeit und Gastfreundschaft der Menschen dort“.

Von Nilda Frangos