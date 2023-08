Mopeds der Firma Rex: Mobilität made in Possenhofen

Anton Bauer aus Pöcking zeigt demnächst eine Auswahl seiner Rex-Mopeds im Bürgerhaus Beccult. © privat

Die Fahrrad-Hilfsmotoren und die Mopeds der Firma Rex sind ein wichtiger Teil der deutschen Wirtschaftsgeschichte. Daran hatte auch die Gemeinde Pöcking ihren Anteil, wie eine Ausstellung im Pöckinger Beccult zeigt.

Possenhofen – Das Fahrrad war nach dem Zweiten Weltkrieg das wichtigste Fortbewegungsmittel des deutschen Durchschnittsbürgers. Als Ende der 1940er-Jahre die ersten Hilfsmotoren der Firma Radfix, dem späteren Rex-Motoren-Werk, auf den Markt kamen, die aus einem Fahrrad ein motorisiertes Fahrzeug machten, war das für viele, die sich täglich kilometerweit abstrampelten, eine massive Verbesserung. Die Gemeinde Pöcking, genauer gesagt ihr Ortsteil Possenhofen, hatte an dieser Lebensqualitätssteigerung einen Anteil: Denn ab 1952 wurden Fahrradhilfsmotoren und später auch Mopeds im zweiten Rex-Werk im Possenhofener Schloss gefertigt. Eine Ausstellung von Donnerstag, 17., bis Sonntag, 20. August, im Beccult zeigt nun die bis zu 75 Jahre alte Technik. Gesammelt hat sie der Pöckinger Anton Bauer (75). Jetzt will er sie der Öffentlichkeit vorstellen, weil ihn die Volksmobilität fasziniert, die mit den Rex-Mopeds einherging.

Erst seit vier Jahren ist Anton Bauer mit den Rex-Rädern zugange, mit Motoren beschäftigt er sich schon sein Leben lang. Mehr als 80 motorisierte Zweiräder hat der Seniorchef und Gründer des Autohauses Bauer in Pöcking inzwischen gesammelt. Und von jedem weiß er eine Geschichte – nicht nur die naheliegende Entwicklungshistorie der immer leistungsfähigeren und leichter zu montierenden Hilfsmotoren, die schließlich in die Produktion von Mopeds überging. Er weiß auch genau, welches Rad und welches Moped er unter welchen Umständen gekauft hat.

Sammler hat rund 80 Exemplare - und zeigt sie her

Bauer deutet auf ein rotes Moped und erzählt: „Die Eltern hatten ein Fahrradgeschäft. Der Sohn hat Räder gewaschen, geflickt und gespart, damit er sich mit 16 ein Rex-Moped kaufen konnte.“ Selbst als das Geschäft der Eltern nicht mehr existierte, „hat er das Moped Zeit seines Lebens gehütet wie seinen Augapfel. Wie der das wertgeschätzt hat“. Diese Haltung ist Bauer beim Erstellen seiner Sammlung immer wieder begegnet. Die Leute liebten ihr Rex-Rad und pflegten es.

Ein Modell in Taubenblau und Cremefarben gehörte einem promovierten Maschinenbau-Ingenieur. „Der ist damit zur Uni gefahren.“ Ein anderes ermöglichte einem Vater Ende der 1940er-Jahre, nach der Arbeit einen Umweg zu fahren und Holz mit nach Hause zu bringen. „Der Schuppen war immer voll Holz, und man konnte auch der Nachbarin etwas abgeben, die sonst gefroren hätte.“ Wer aus Altersgründen sein Rex-Rad verkaufe, dem sei es immer wichtig, dass es in wertschätzende Hände gerate, ist Bauers Erfahrung.

Daneben fasziniert ihn die technische Entwicklung: Bauer hat ein Rad mit angebautem Motor und einem Tank am Lenker, der einen knappen Liter Kraftstoff fasst. „Dieser Motor hatte 0,6 PS, das hat ausgereicht für die Fortbewegung.“ Es gibt Motoren mit Rollenantrieb und welche, bei denen die Kraft über einen Reibriemen übertragen wird. Mit diesen Motoren konnte man sein Fahrrad nachrüsten.

Produktion im Schloss Possenhofen

Dann wurde das Fahrrad mit Hilfsmotor serienmäßig gefertigt. Und immer wieder verbessert: Der Tank wurde ein bisschen größer und wanderte an den Rahmen, später wurde ein Moped daraus. Erst mit einem Sitz, dann mit Sozius. Bauer erinnert sich, dass er als ganz junger Mann mit einem solchen Moped seine erste Reise nach Bozen unternahm. Auch die Federung verbesserte sich nach und nach, was sich an den Modellen gut nachvollziehen lässt.

Die Geschichte des Rex-Motoren-Werks hat Walter Zeichner in einem Buch festgehalten. „Vom Radfix zum Rex – Das Rex-Motoren-Werk München und Possenhofen 1945 bis 1963“ ist im Volk-Verlag erschienen. Zeichner will zur Ausstellung nach Pöcking kommen und sein Buch vorstellen. Und natürlich über die wechselvolle Geschichte des Werks erzählen, die auch Teil der Pöckinger Geschichte ist.

Pöcking beziehungsweise Possenhofen kommt ins Spiel, als die Brüder Kurt und Erich Bagusat 1947 als Investoren in das Rex-Werk mit Sitz in München einsteigen. Erst als stille Teilhaber, wie Zeichner berichtet, dann auch in die Geschäftsführung. In dieser Rolle suchen sie nach weiteren Produktionsräumen und werden in Possenhofen im Schloss fündig. Die Familie Bagusat stammt aus Ostpreußen und kam nach dem Krieg an den Starnberger See. Dort wurde Kurt Bagusat auf die zum Verkauf stehende, heruntergekommene Immobilie aufmerksam, weil er in Possenhofen seinem neuem Hobby, dem Reitsport, nachging. Die Brüder kauften das Schloss, in dem zum Teil noch Flüchtlinge wohnten, und nutzten es ab 1952 als Zweigbetrieb für die Produktion und auch als Gestüt. Das Geschäft florierte, wie Zeichner in seinem Buch berichtet: „In diesen besten Jahren des Unternehmens Mitte der 1950er-Jahre bestand die Belegschaft der Werke aus bis zu 900 Personen und Monat für Monat verließen Tausende Motoren und Mopeds die Fabrik, während Kurt Bagusat erfolgreich Pferdezucht und Pferdesport betrieb und unter anderem Deutscher Meister im Geländesport wurde.“

Kleinwagen zu große Konkurrenz

Gegen Ende der 1950er schwand das Interesse an Rex-Mopeds, die Konkurrenz wuchs und Kleinwagen wie der Messerschmitt und die BMW Isetta wurden erschwinglicher und damit interessanter. Die Bagusats verkauften das Rex-Motorenwerk, das noch bis 1964 existierte.

Im Beccult lebt diese wirtschaftliche Blütezeit der Wirtschaftswunderjahre wieder auf. Bauer und die frühere Beccult-Managerin Daniela Laußer haben ein vier Tage dauerndes, umfangreiches Programm organisiert: von einem Vortrag über eine Sternfahrt bis zu einer 50er-Jahre-Boogie-Party

Das Programm

Das Beccult in Pöcking wird zum Ausstellungsraum: Von Donnerstag, 17. August, bis Sonntag, 20. August, sind die Rex-Motoren und -Mopeds das Wichtigste im Pöckinger Bürgerhaus. Der Pöckinger Anton Bauer zeigt seine umfangreiche Rex-Moped-Sammlung, es wird Ersatzteile und ausgebaute Motoren zu sehen geben, und Bauer will auch zeigen, wie er die Zweiräder restauriert. Dazu gibt es ein Rahmenprogramm.



Ausstellungseröffnung ist am Donnerstag, 17. August, um 18 Uhr. Interessierte sind willkommen. Die Ausstellung ist anschließend bis Sonntag bei freiem Eintritt geöffnet: am Freitag und Samstag von 10 bis 18 Uhr, am Sonntag von 10 bis 13 Uhr. Toni Bauer will Fragen beantworten, mit Gleichgesinnten fachsimpeln und zeigen, wie man mit den alten Mopeds umgeht. Auch ein Teilemarkt findet an allen drei Tagen statt.



Während der Ausstellung steht auch Walter Zeichner, der Autor des Buches „Vom Radfix zum Rex“, als Ansprechpartner zur Verfügung. Er hat die Firmengeschichte intensiv recherchiert und kann einiges über Rex in Possenhofen erzählen. Alle, die etwas zur Rex-Geschichte beisteuern können, sind ebenfalls gern gesehen.



Ein Sonderprogramm findet am Wochenende statt. Am Samstag, 19. August, können Rex-Moped- und -Radbesitzer an einer Sternfahrt teilnehmen. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr am hinteren Beccult-Parkplatz, gerne im historischen Outfit, wie die Organisatoren mitteilen. Los geht’s um 10 Uhr von Pöcking nach Possenhofen zum Gasthaus Schauer. Die Rückkehr der Sternfahrt-Teilnehmer ist für 17 Uhr geplant. Um 18 Uhr findet die Preisverleihung für die Teilnehmer der Sternfahrt statt. Bewertet werden der Zustand des Fahrzeugs, die Originalität der Gespanne sowie die Optik der Fahrer und Beifahrer. Ab 19 Uhr gibt es ein Fifties-Barbecue-Büffet im Biergarten, für das man sich anmelden sollte. Infos im Internet auf rex-possenhofen.de/boogie-band-bbq. Gleichzeitig wird im Atrium des Beccult 1950er-Jahre-Tanzmusik gespielt mit den „Honky Tonk Five“ und DJ Ronny. Ab 20 Uhr gibt es Boogie-Tanzeinlagen der Boogie-Bären aus München.



Der Ausklang des langen Wochenendes im Zeichen der Rex-Mopeds findet am Sonntag ab 10 Uhr statt. Um 11 Uhr ist ein Weißwurstfrühschoppen geplant, für den auch eine Anmeldung nötig ist: bitte per E-Mail an bauer-seefeld@t-online.de.



Weitere Infos gibt es auf der Internet-Seite rex-possenhofen.de.