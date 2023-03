Mund-zu-Hund-Beatmung: Was bei Erster Hilfe am Tier zu beachten ist

Teilen

Stabile Seitenlage: Die DLRG-Kräfte übten mit ihren eigenen Hunden. © DLRG

Rettungshunde leben bei Einsätzen manchmal selbst gefährlich. Deshalb schulte die DLRG Pöcking-Starnberg die Hundestaffel kürzlich in Erster Hilfe. Kurse für die Allgemeinheit sind im Gespräch.

Pöcking – Es ist eine beängstigende Vorstellung für jedes Herrchen und Frauchen: Beim Spaziergang durch den Wald fängt der Hund an, die Pfote abzuknicken oder schlecht zu atmen. Panik und Hilflosigkeit machen sich breit. Und was jetzt? Knapp 30 Einsatzkräfte der DLRG-Rettungshundestaffel Starnberg sind auf Notfälle nun bestens vorbereitet. Sie absolvierten kürzlich einen Kurs mit dem Namen „Praktische Erste Hilfe am Hund“ in den Räumen des SC Pöcking-Posssenhofen. Zuvor hatte jeder Teilnehmer eine theoretische Online-Ausbildung an der DLRG-Bayernakademie absolviert.

Vitalparameter, Vergiftungen, Herz-Kreislaufprobleme, Verletzungen, Lagerung und Reanimation: Das Themenspektrum des Kurses war äußerst vielfältig. Im Praxisteil wechselten die Teilnehmer Verbände, übten die stabile Seitenlage und intensiv die Herz-Lungen-Wiederbelebung an einer Reanimationspuppe in Hundeform. Letztere ist besonders wichtig, da sich die Behandlung eines Hundepatienten stark von der eines Menschen unterscheidet. Der Hund liegt dabei seitlich. Beatmet wird in die Nase, Zugänge für Medikamente werden wegen bestimmter Eigenschaften der Haut anders gelegt.

Jürgen Römmler, Leiter der Rettungshundestaffel und der Veranstaltung, erklärt dem Merkur: „Ein Hund kann nicht sagen, was ihm weh tut, auch kann man nicht wie bei einem Menschen checken, ob die räumliche und zeitliche Orientierung funktioniert. Der Hund ist entweder bewusstlos oder eben nicht.“ Auch die Sicherheit der Einsatzkräfte müsse gewährleistet werden. „Ein Hund kann aufgrund von Schmerzen panisch werden und beißen, selbst der bravste Hund kann unter Schmerzen schnappen“, sagt Römmler.

Eine Reanimationspuppe kam ebenfalls zum Einsatz. © DLRG

Rettungshunde sind einem höheren Risiko ausgesetzt, oft hat die Truppe Einsätze in gefährlichen Bereichen wie Baustellen oder nachts im Wald, da können sich die Tiere schnell verletzen. Römmler: „Deswegen machen wir diese Veranstaltung einmal im Jahr. Die Einsatzkräfte müssen in der Lage sein, ihrem Hund im Notfall Hilfe zu leisten, auch müssen sie mit fremden, verunglückten Hunden umgehen und sie behandeln können.“

Römmlers Fazit: „Unsere Hunde haben super mitgemacht, sie haben alles über sich ergehen lassen.“ Aber damit sich ein Hund im Notfall ins Maul greifen oder einen Verband anlegen lässt, sei es wichtig, vorher in Ruhe zu Hause mit vielen Leckerli zu üben und die Situation für den Hund mit positiven Gefühlen zu belegen.

Die DLRG-Rettungshundestaffel ist rund um die Uhr regional und auch überregional einsetzbar. Für die Vermisstensuche stehen sowohl geprüfte Personen-Spür-Hunde als auch Flächensuchhunde zur Verfügung. In den vergangenen sechs Jahren wurde die Rettungshundestaffel rund 600-mal alarmiert. Derzeit hat der DLRG-Ortsverband Pöcking-Starnberg keine Kapazitäten, um den Erste-Hilfe-Kurs für andere Hundehalter anzubieten. Römmler: „Wir denken aber stark darüber nach.“

Fünf Notfall-Tipps für Hundehalter

Jeder Notfall ist anders. Trotzdem gibt es laut DLRG bei der Ersten Hilfe für Hunde Grundregeln, die immer wichtig sind.



1. Ruhe bewahren und ausstrahlen: Versuchen Sie, ruhig zu bleiben und Ihrem Hund dadurch Sicherheit zu geben. Wenn Sie in Panik verfallen, übertragen Sie das auf Ihr Tier.



2. Tierarzt verständigen und um Rat bitten: Informieren Sie den Tierarzt über den Vorfall, den Zustand des Hundes und darüber, wann Sie in der Praxis oder Tierklinik eintreffen.



3. Maulschlinge anlegen: Zu Ihrer eigenen Sicherheit kann es notwendig sein, die Hundeschnauze mit einer Schlinge zuzubinden oder einen Maulkorb anzulegen. Ausnahme: Erbricht sich der Hund, könnte er ersticken.



4. Fremdkörper nicht entfernen: Fremdkörper wie Glassplitter oder spitze Gegenstände auf keinen Fall entfernen, da sonst schneller Blut austritt. Den Hund davon abhalten, sich den Fremdkörper selbst herauszureißen.



5. Hund nicht zum Erbrechen bringen: Verschluckt das Tier einen Giftköder, versuchen Sie auf keinen Fall, es zum Erbrechen zu bringen. Das könnte mehr schaden als helfen. Falls Sie Giftreste finden, geben Sie diese unbedingt dem Tierarzt. Auch Proben von Kot oder Erbrochenem sind hilfreich.

Sonja Lindermair