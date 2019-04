Musik ist Trumpf: Pöckinger feiern 60 Jahre Blaskapelle

Zur Feier ihres 60-jährigen Bestehens veranstaltet die Pöckinger Blaskapelle zwei Jubiläumskonzerte. Vorsitzender Sebastian Scheck kündigt ein beeindruckendes Programm an.

Pöcking - Die Pöckinger Blaskapelle wird 60 Jahre alt und feiert das mit viel Musik. Die beiden Frühjahrskonzerte am kommenden Wochenende werden deshalb zu Jubiläumskonzerten. Das Motto lautet: „Musik ist Trumpf.“ Vorsitzender Sebastian Scheck freut sich auf viele Besucher. „Dem Anlass entsprechend hat sich unser Dirigent Markus Maier ein ganz besonderes Konzertprogramm einfallen lassen“, kündigt er an und sagt: „Erleben Sie beliebte Melodien aus sechs Jahrzehnten und kommen Sie dabei in den Genuss von traditionellen Märschen, modernen Potpourris und mitreißenden Soli. Wir nehmen Sie mit auf eine spannende Zeitreise voller musikalischer Überraschungen.“

Das erste der beiden Frühjahrskonzerte findet am Samstag, 13. April, um 20 Uhr in der Turnhalle am Sternweg statt. Eine Wiederholung gibt es am Sonntag, 14. April, um 16 Uhr. Reservierungen nimmt Anna Wolf unter z 0162/ 8 92 42 53 entgegen – oder per E-Mail an reservierung@ blaskapelle-poecking.de. Der Eintritt ist frei. Wer der Blaskapelle etwas spenden möchte, unterstützt damit die Jugendarbeit und den neuen Probenraum. Foto: BLASKAPELLE/Benedikt Greif