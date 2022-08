Nach schwerem Fahrradsturz: Klage gegen Gemeinde abgewiesen

Von: Nina Gut

Teilen

War eine Rille schuld? Der Ehemann der Klägerin 2018 am Unfallort. © svj

Die Klage einer Urlauberin gegen die Gemeinde Pöcking nach einem Fahrradsturz auf der Feldafinger Straße ist vom Gericht abgewiesen worden.

Pöcking – Helene Schmitz (65) war am 29. April 2018 gegen 22 Uhr mit dem Radl auf der Feldafinger Straße in Pöcking unterwegs. Dort stürzte sie in der Dunkelheit und verletzte sich im Gesicht. Die Schuld für den Unfall sieht sie in einer Rille in der Straße. Die Rentnerin aus Heidelberg verklagte die Kommune wegen einer Verletzung der Verkehrssicherungspflicht. Vor dem Landgericht München II verlangte sie 9000 Euro Schmerzensgeld, dazu 2700 Euro Schadenersatz für Helm, Brille und Handschuhe, die kaputt gegangen waren. Doch nun wurde die Klage aus Mangel an Beweisen abgewiesen.

Schmitz und ihr Mann waren im Urlaub im Fünfseenland. An jenem Abend fuhren sie zum Essen zu ihrem Bruder in Pöcking, gegen 22 Uhr wieder zurück ins Nachbardorf. Sie habe ein gutes Trekkingrad gehabt, einen Helm getragen und das Licht eingeschaltet, sagte die Heidelbergerin in der mündlichen Verhandlung Anfang Juli. Als es ein bisschen abschüssig wurde, habe sie gebremst. Sie habe auf der Straße ein schwarzes Loch und einen Gullideckel gesehen und wollte „beides geschickt umfahren“. Dabei sei sie wohl in eine mehrere Zentimeter tiefe Rille im Asphalt geraten, dies sei die Ursache ihres Sturzes gewesen. „Das war’s dann“, sagte sie, „ich fand mich auf dem Boden wieder.“ Sie wusste und weiß allerdings nicht, wie genau sie zu Fall gekommen ist.

Der Unterkiefer war jedenfalls dreimal gebrochen, im Oberkiefer waren fast alle Zähne ausgeschlagen. Der Chirurg sagte: „Sie haben mit dem Gesicht gebremst.“ Inzwischen ist aber alles wieder verheilt.

Gemeinde bestritt Verletzung der Verkehrssicherungspflicht

Die Begutachtung der Sturzstelle ergab: Die Straße ist in diesem Bereich leicht abschüssig, der Fahrbahnbelag wies erkennbare Ausbesserungen des Asphalts auf, vor allem auf Grund von Frostschäden durch den vorangegangen Winter. Der Mann von Schmitz entdeckte auch eine Rille, die seine Frau zu Fall gebracht haben soll. Er war damals so sauer, dass er sich an unsere Zeitung wandte (wir berichteten). Er und seine Frau sind erfahrene Radfahrer. „Wenn ich die Rille gesehen hätte, hätte ich anders reagiert“, sagte die Klägerin.

Die Gemeinde bestritt eine Verletzung der Verkehrssicherungspflicht. Sie sieht das Verschulden komplett bei Schmitz. Es habe auf der Straße keine Rille und kein Schlagloch gegeben. Auf Bildern sei eine deutliche Verbesserung des Straßenbildes zu erkennen. Einen Vergleich lehnte sie ab.

Das Gericht fällte nun ein Urteil. Und wies die Klage ab. Denn die Klägerin aus Heidelberg konnte nicht nachweisen, dass die Rille tatsächlich die Ursache für den Sturz gewesen ist, urteilte die Vorsitzende Richterin Bettina Geißler. Bei ihrer Vernehmung vor Gericht hatte die Klägerin selbst keine Erinnerung mehr an das genaue Sturzgeschehen. Ihr Ehemann war vor ihr gefahren und konnte aus eigener Wahrnehmung nichts zum Unfallhergang sagen. Dass beide sich die Überzeugung gebildet hatten, die Rille habe den Sturz verursacht – und damit sei die Gemeinde Pöcking verantwortlich – reichte für die erwünschte Verurteilung zu Schadenersatz und Schmerzensgeld nicht aus.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Schmitz kann noch Berufung beim Oberlandesgericht (OLG) München einlegen.