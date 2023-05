Ab heute Abend: Nächtliche Vollsperrungen am Maxhof

So verläuft die Umleitung während der nächtlichen Sperrungen (für eine Gesamtansicht oben klicken). © ike/OpenStreetMap-Mitwirkende

Ab heute und bis nächsten Mittwoch, aber nicht jede Nacht wird die Staatsstraße vom Maxhof zum Kreisel bei Söcking gesperrt. Nach Maising kommt man nur über Pöcking.

Pöcking/Söcking – Die Staatsstraße vom Kreisverkehr am Maxhof bis zum Kreisverkehr westlich von Söcking wird in dieser und der nächsten Woche in insgesamt sechs Nächten gesperrt. Grund ist die Erneuerung der Fahrbahn, die sich laut Staatlichem Bauamt Weilheim in schlechtem Zustand befindet. Über die Straße wird während der Vollsperrung der B 2 in Starnberg Ende August deutlich mehr Verkehr fließen. „Um die Einschränkungen für die Verkehrsteilnehmer möglichst gering zu halten, erfolgen diese Straßenbauarbeiten im Rahmen sechs nächtlicher Vollsperrungen – jeweils von 20 Uhr am Abend bis 6 Uhr morgens – in den Nächten von Dienstagabend, 30. Mai, bis Samstagmorgen, 3. Juni. und Montagabend, 5. Juni, bis Mittwochmorgen, 7. Juni“, teilte die Behörde mit.

Die Umleitung über Starnberg und Söcking wird ausgeschildert. Verkehrsteilnehmer aus und in Richtung Maising müssen eine Umleitungsstrecke über Pöcking nutzen. Da es an möglichen Umleitungen für Lkw mangelt, wird die Tonnagebegrenzung auf der Söckinger Straße in Starnberg in diesen Nächten aufgehoben. Tagsüber werde die Staatsstraße für den Verkehr freigegeben, jedoch werde es vereinzelt zu Beeinträchtigungen durch halbseitige Sperrungen und Geschwindigkeitsbeschränkungen kommen, heißt es in der Mitteilung weiter. Denkbar sei auch eine witterungsbedingte Verschiebung, der Wetterbericht ist jedoch recht gut.

Buslinie 982 ebenfalls betroffen

Die Sperrungen haben auch Auswirkungen auf den ÖPNV. Der laut Fahrplan letzte Bus der Linie 982, der an den genannten Tagen mit nächtlicher Sperrung verkehrt, wird umgeleitet. Der MVV teilte dazu mit: In Richtung Pöcking/Aschering fahren die Busse, vom Gewerbegebiet Schmalzhof kommend, zuerst die Haltestelle „Enzianweg“ in Pöcking an, dann nach Maising und anschließend über Pöcking nach Possenhofen und Aschering. Dies betreffe die Fahrten um 19.50 Uhr und 20.50 Uhr ab Starnberg Nord. In Richtung Starnberg werde von der Haltestelle „Piusweg“ zuerst nach Maising und im Anschluss über „Enzianweg“/ Schmalzhof nach Starnberg Nord gefahren. Dies betrifft die Fahrt um 19.40 Uhr ab Aschering. Am Maxhof halten diese Busse nicht. Die Bus-Änderung gilt durchgehend von heute, Montag, bis 7. Juni.