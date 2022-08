„Nature Guides“ bewähren sich

Von: Hanna von Prittwitz

Trafen sich am Maisinger See (vorne, sitzend, v.l.): Nature Guide Stephan Herzig, Landrat Stefan Frey und Bad Dürkheims Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld, (stehend v.l.) Altlandrat Karl Roth, Andechs’ Bürgermeister Georg Scheitz, gwt-Geschäftsführer Werner Schmid, Kreisbeigeordneter Timo Jordan (Bad Dürkheim), Katharina Glaser (Naturschutzbehörde Bad Dürkheim), Klaus Pabst (Werkleiter Abfallwirtschaftsbetrieb Bad Dürkheim), Elke Thomas (geschäftsführende Beamtin, Bad Dürkheim), Partnerschaftsreferentin Barbara Beck und Klaus Götzl (gwt). © Dagmar Rutt

Schon im zweiten Jahr sind die Nature Guides des Landkreises in der Natur unterwegs. Mit dabei ist Stephan Herzig, er betreut den Maisinger See. Im Rahmen eines Besuchs aus Starnbergs Partnerlandkreis Bad Dürkheim berichtete er über seine Arbeit. Die Pfälzer wollen dem Beispiel folgen.

Maising – Das ist Stephan Herzigs Revier: Rund um den Maisinger See ist der 58-jährige Vermögensberater immer an den Wochenenden als „Nature Guide“ unterwegs. Am Freitag hatte er dann sozusagen einen Einsatz als Referent. Wie berichtet ist derzeit eine Delegation aus dem Partnerlandkreis Bad Dürkheim im Landkreis zu Besuch. Freitagmittag wanderten die Gäste gemeinsam mit Landrat Stefan Frey von Starnberg nach Maising. Eine Radtour mit E-Bikes hatte Partnerschaftsreferentin Barbara Beck wegen der unsicheren Wetterlage dann doch absagen müssen. Am malerischen Ufer des Maisinger Sees ging es dann sogar bei Sonnenschein konzentriert um das „Nature-Guide“-Projekt. Denn auch die Pfälzer haben eine Menge Probleme mit zu vielen Besuchern und Mountainbikern in ihrer Landschaft.

Immer an den Wochenenden zieht Herzig los. Die Landschaft rund um den Maisinger See kennt er wie seine Westentasche, schließlich hat der gebürtige Rheinländer in den 80er-Jahren bei der Bundeswehr in Pöcking gearbeitet. Nun streift er dort auf den Wegen durch Felder und Auen, sitzt auch mal länger auf einer Bank, und informiert Spaziergänger und Radler darüber, warum ihr Hund besser angeleint ist, im Naturschutzgebiet keine Blumen gepflückt werden dürfen und sie nicht querfeldein radeln sollten. „Ich appelliere an die Vernunft der Menschen. Zu 95 Prozent reagieren sie darauf freundlich“, sagt Herzig, der immer auch Karten- und Infomaterial dabei und sich extra ein Fernglas gekauft hat. Blöd angeredet wurde er selten, was auch an seiner stattlichen Statur liegen dürfte.

Die Kernzeit der „Nature Guides“ ist samstags und sonntags zwischen 10 und 18 Uhr. Über jeden Einsatz fertigen sie ein Protokoll an, Klaus Götzl von der Gesellschaft für Wirtschafts- und Tourismusentwicklung (gwt), die das Projekt ins Leben rief, weiß also ganz genau, was die insgesamt 18 Guides in den vergangenen Monaten erlebt haben. Besondere Vorkommnisse gab es nicht, eher eine Beruhigung insgesamt: „Unsere Erfahrungen sind sehr positiv.“ Die „Guides“ seien auch angehalten, Konfrontationen aus dem Weg zu gehen. So positiv, dass die gwt das Projekt ausweiten möchte: Denkbar seien „Guides“, die im Herbst zu Beginn der Vogelschutzsaison das Starnberger Seeufer vor unbedachten Stand-up-Paddlern schützen. Aber das ist auch eine Frage des Budgets. Bisher erhält jeder der insgesamt 18 „Guides“ pro Stunde 15 Euro, damit muss er auch Benzin und Parkgebühren bestreiten. Auf jeden Fall soll mit dem Landesbund für Vogelschutz und dem Bund Naturschutz zusammengearbeitet werden. Ein Gespräch mit der Gebietsbetreuerin Dr. Andrea Gehrold ist avisiert. Diskutiert wird auch, Naturschutzflächen besser auszuweisen und umfassender darüber zu informieren. Und vielleicht Angebote zu machen wie den Vogel-Beobachtungsturm am Ammersee in Dießen. Ein Problem seien nach wie vor auch die Mountainbiker und soziale Plattformen wie Komoot: „Da kann jeder seine Tour einstellen. Wir drängen darauf, dass die Naturschutzgebiete besser ausgewiesen werden.“ Da gebe es allerdings wenig Entgegenkommen bisher. „Ich würde mir wünschen, dass sich da die Politik einschaltet“, sagte Götzl.

Bad Dürkheims Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld hörte ganz genau zu, was Götzl und Herzig berichteten. Möglicherweise wird dem Projekt schon im nächsten Jahr gefolgt. Götzl bot seine Hilfe an: „Wenn wir behilflich sein können, jederzeit gerne.“