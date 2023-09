Neue LED in alten Lampen

Neu und alt: Die alten Laternen an der Alten Bahnhofstraße wurde versehentlich mit umgerüstet, obwohl die neuen schon standen. Inzwischen brennen die neuen Lampen, die alten werden abgebaut. © Andrea Jaksch

Derzeit lässt die Gemeinde Pöcking durch das Bayernwerk die gesamte Straßenbeleuchtung auf energiesparende LED-Leuchtmittel umrüsten. Dabei kam es zu einem Missverständnis, das einige Pöckinger in Erstaunen versetzt hat.

Pöcking – Manch Anwohner der Alten Bahnhofstraße in Pöcking traute dieser Tage seinen Augen nicht: Während der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED wurden die alten Lampen umgebaut, obwohl seit vorigem Jahr neue direkt daneben stehen.

Die Beobachtung war korrekt, wie eine Sprecherin des Bayernwerks einräumte. Bei der Auftragsvergabe sei es zu einem „kleinen Missverständnis“ gekommen, weswegen tatsächlich die alten Lampen noch einmal nachgerüstet wurden. Das allerdings sei ohne großen Aufwand behebbar: Die LED-Leuchtmittel werden wieder ausgebaut und andernorts in Pöcking verwendet. Die neue Straßenbeleuchtung sei seit dieser Woche in Betrieb. Bei der Lieferung der sogenannten Leuchtköpfe sei es zu Verzögerungen gekommen – es sind nicht einfach nur Lampen, sondern Systeme mit Bewegungsmeldern. Erst im Juli seien sie geliefert worden und sogleich eingebaut worden. Und die alten Lampen? Die werden abgebaut, was nicht so einfach ist, da sie mit Strom-Freileitungen gekoppelt seien. Die Freileitungen bleiben, weil sonst einige Haushalte keinen Strom mehr hätten.

Der Pöckinger Gemeinderat hatte im Januar dieses Jahres beschlossen, aus Energiespargründen die gesamte Straßenbeleuchtung auf LED umrüsten zu lassen. Die Umsetzung durch das Bayernwerk sei schneller möglich gewesen als erwartet, sagt Vizebürgermeister Albert Luppart, im August Vertretung von Bürgermeister Rainer Schnitzler. Während der Umrüstung, die noch andauert, könne es daher schon einmal sein, dass Straßenzüge teilweise dunkel blieben. Die Gemeinde bitte um Verständnis, falls dem so sei. Und auch die Anwohner am Sportplatz bittet Luppart um Verständnis, denn dort stehen Container, in denen die alten Lampen vor der Entsorgung zwischengelagert werden.

Die Gemeinde nimmt für die Umrüstung rund 350 000 Euro in die Hand, die sich lohnen: Erwartet wird eine Stromeinsparung von rund 80 Prozent. In reinen Wohngebieten – dazu gehört auch die Alte Bahnhofstraße – werden die Lampen zudem mit Bewegungsmeldern ausgestattet, was weitere fünf Prozent Einsparung bringen soll.

Laut Bayernwerk werden 473 sogenannte Brennstellen, also Lampen, umgerüstet. Die Arbeiten sollen nach dem aktuellen Zeitplan etwa bis Mitte November dauern.