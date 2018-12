Neue Schmuckstücke und ein Totalschaden

Glitzernde Kugeln mit Farbeffekten sind die neue Attraktion am Lichtergesindel-Haus in Pöcking. Ein anderes Highlight der Weihnachtsdeko hat allerdings einen Totalschaden.

Pöcking – Sie glitzern effektvoll und können ihre Farbe verändern: Die neuen Schmuckstücke des Lichtergesindel-Teams aus Pöcking sind leuchtende Kugeln, die seit Sonntag am Christbaum auf dem linken Dach des bekannten Weihnachtshauses an der Beccostraße funkeln. „Vier Wochen lang haben wir die Kugeln entwickelt und angefertigt“, erzählt Nikolas Heinecke (48), der zusammen mit Christian Zingraff und Jan Fellner das jährliche Weihnachtsspektakel organisiert. Am ersten Advent hatten die leuchtenden Christbaumkugeln ihren ersten großen Auftritt bei der Rentierparty. Gut zehn Minuten lang konnten die Besucher die Lichtershow bewundern. „Die Leute waren begeistert von den Kugeln“, freut sich Heinecke. Nachdem das Leuchtspektakel unter tosendem Applaus zu Ende gegangen war, blieb das Publikum noch in geselliger Runde zusammen. Mit Glühwein, Bratwürsten und Schupfnudeln, zubereitet von den Pöckinger Burschen, konnten sich die Zuschauer stärken. „Die Stimmung war hervorragend“, berichtet Heinecke. „Obwohl schlechtes Wetter angekündigt war, kamen 600 Besucher.“ Zwei Stunden lang dauerte die Rentierparty.

Noch bis zum Dreikönigsfest ist jeden Sonntag eine Lichtshow zu sehen

Noch bis zum Dreikönigsfest am 6. Januar wird jeden Sonntag ab 18 Uhr die Lichtershow zu sehen sein. Außerdem leuchtet die Dekoration am Lichtergesindel-Haus in der Weihnachtszeit täglich von 16.30 bis 22 Uhr. Nur ein Projekt aus dem Jahr 2015, das Haus vom Nikolaus, kann dieses Jahr nicht mit der restlichen Beleuchtung um die Wette strahlen. „Es hat leider einen Totalschaden“, berichtet Nikolas Heinecke. Beim Einlagern sei die Elektronik wegen Restfeuchtigkeit kaputt gegangen. „Das Haus vom Nikolaus war die Idee meines Sohnes Ferdinand“, erzählt Heinecke. Klar, dass sich der Elfjährige eine Reparatur gewünscht hat. „Wir mussten ihm aber leider sagen, dass wir es dieses Jahr nicht mehr hinbekommen.“

Das Weihnachtshaus in der Beccostraße 11 gibt es heuer bereits im 19. Jahr. Allein an dem zehn Meter hohen Christbaum leuchten 2000 einzeln ansteuerbare LEDs.