Der 24-jährige Nico Wunderle ist neuer Ortsvorsitzender der SPD Feldafing-Pöcking.

Pöcking– Erst gab es mehr abgegebene Stimmzettel als stimmberechtigte Mitglieder. Nach einer zweiten Auszählung stand es dann fest: Nico Wunderlich, 24 Jahre, ist der neue Ortsvorsitzende des SPD-Ortsvereins Pöcking-Feldafing. Er ist Vizevorsitzender bei den Jusos im Unterbezirk Starnberg und in Oberbayern, und er wirkt entschlossen: „Ich will, dass die Sozialdemokratie nicht ausstirbt.“

Feldafings SPD hatte es 2014 nicht mal zu einer Gemeinderatsliste gebracht, dann folgte die Fusion mit den Pöckingern. Seitdem stand der Taxiunternehmer Horst Wiegand an der Spitze, der nun aus beruflichen Gründen nicht mehr kandidierte. Eine Mischung aus Älteren und Jüngeren im neuen Vorstand signalisiert aber Aufbruchstimmung. Zum Team gehören neben Wunderle Bernd Salvermoser (stellvertretender Vorsitzender), Rainer Weiss (Kassier), Gudrun Voggenreiter (Schriftführerin), Bettina Nickel, Horst Wiegand, Jakob Stillmark und Siegfried Danninger sowie kraft ihres Gemeinderatsmandats Amelie Erhard (Beisitzer). Revisoren sind Georg Stark und Katja Schwalb.

Gegenüber dem Starnberger Merkur deutete Nico Wunderle Interesse an einer Gemeinderatskandidatur an. Soziale Themen und Bildungspolitik nannte er als Interessensschwerpunkte, Inklusionsthemen als Herzensangelegenheit. Seit seiner Geburt, bei der er eine spastische Tetraparese erlitten hat, sitzt er im Rollstuhl. Die von der UN-Behindertenrechtskonvention vorgeschriebene Gleichstellung aller Menschen funktioniere nicht „per Gesetz“, sagte der Student der Bildungswissenschaften, der dem Inklusionsbeirat für den Landkreis Starnberg angehört. Der Sitzungssaal in Pöckings Rathaus etwa sei nicht behindertengerecht.

„Ich weiß nicht, warum keiner mehr ein Ehrenamt übernehmen will“, sagte die über Jahrzehnte in ihrem Ort hochengagierte Feldafinger Ehrenbürgerin Vera Schmid, die seit 1962 SPD-Mitglied ist. Auch Siegfried Danninger, drei Mal in Pöcking SPD-Bürgermeisterkandidat, zeigte wenig Verständnis: „Wir arbeiten immer weniger – aber fürs Gemeinwohl hat kein Mensch mehr Zeit.“ Wenn sie um Hilfe gebeten würden, fragten viele nach Bezahlung, beklagte der frühere Feldafinger Gemeinderat Reinhold Jauernek, der kürzlich bei der Nachbarschaftshilfe Feldafing nach dem Rücktritt der Vorsitzenden in die Bresche gesprungen ist.

Pöckings dritte Bürgermeisterin Amelie Erhard informierte über aktuelle Themen ihrer Gemeinde. Nicht konkret äußern wollte sie sich zum Konzept für den Possenhofener Gasthof Schauer, das heute im Bauausschuss des Gemeinderats vorgestellt wird. Investoren sind wie berichtet Dr. Florian Huber und Manuel Kindervater. Aus dem Feldafinger Gemeinderat gab es keine Berichte – mangels dortiger SPD-Vertreter.