Neues Konzept für Pöckinger Stiftungsgarten

Kosten im ersten Entwurf waren zu hoch

Von Stephan Müller-Wendlandt

Die Stiftung für Pöcking hat die Pläne für ihren Stiftungsgarten deutlich reduziert - aus Kostengründen. Fördermittel helfen.

Pöcking – Die Stiftung für Pöcking möchte den Garten ihres Domizils an der Feldafinger Straße für die Öffentlichkeit öffnen. Marode Wege, Treppen und der Pavillon waren zu sanieren. Um die Außenanlagen für Veranstaltungen tauglich zu gestalten, sollten sie barrierefrei werden. Vor knapp zwei Jahren waren die Kosten auf 500 000 Euro beziffert worden. Die Gemeinde war bereit, 50 000 Euro beizusteuern. Zudem war beschlossen worden, sich für das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) zu bewerben, um Fördermittel zu bekommen – mit Erfolg. Das ursprüngliche Planungskonzept ist inzwischen jedoch nur noch Makulatur. Die Neuplanung mit dem Ziel, die Kosten zu reduzieren, stellten die Vorstandsmitglieder Dr. Anna Schmits und Daniela Huber am Dienstag dem Haupt- und Finanzausschuss des Gemeinderates vor.

Im Frühsommer 2022 hatte die Stiftung eine Bedarfsanalyse erstellt. Die Aufgabenstellung beinhaltete, nur absolut notwendige Maßnahmen umzusetzen, die Unterhaltskosten so gering wie möglich zu halten und zu ermitteln, was die Pöckinger sich von dem Garten wünschen, den sie ja selbst auch nutzen dürfen. Ergebnis: Gewünscht sind verkehrssichere Wege, eine Veranstaltungsfläche mit Beschattung, Toiletten, von denen eine behindertengerecht sein muss, im Übrigen ist die Barrierefreiheit auf Treppenfreiheit reduziert. Die neue Planung hat die Kosten nur mehr als halbiert auf 220 000 Euro. Sie ist von der Regierung von Oberbayern als förderungswürdig eingestuft worden. Das heißt: Aus dem ISEK-Fördertopf werden 60 Prozent der Investitionskosten gedeckt, 40 Prozent übernimmt die Gemeinde, 20 Prozent muss die Stiftung stemmen. Der Garten muss dann aber für die Allgemeinheit für mindestens 25 Jahre zugänglich sein. Eine Erweiterung der Gartengestaltung, etwa nach dem ursprünglichen Konzept, ist jederzeit möglich unter Beachtung der ISEK-Kriterien.

Lob für Stiftung im Ausschuss

Albert Luppart (PWG) lobte die Stiftung für ihr Engagement. „Für die Gartenplanung habt Ihr meine volle Unterstützung“, sagte der Vizebürgermeister. Gregor Lutz (CSU) wollte wissen, wie sich die Stiftung das Nutzungskonzept des Gartens vorstellt, ohne in Konflikt mit Nachbarn zu geraten. Die Nachbarn würden informiert und nach ihrer Meinung gefragt, versprachen die Vorstandsdamen. Bürgermeister Rainer Schnitzler ergänzte, dass Freiluftveranstaltungen nach 22 Uhr nicht machbar seien: „Und Auftritte mit Livemusik kann ich mir auch nicht vorstellen.“ Daniela Huber wies darauf hin, dass die Stiftung ein Lärmschutzgutachten habe erstellen lassen. Danach sei die Freifläche direkt vor dem Pavillon am besten für Veranstaltungen geeignet.

Bauchschmerzen hat Grünen-Gemeinderat Dr. Florian Hönicke wegen der kommunalen Förderung: „Wo fließen unsere Ressourcen hin, sollten wir uns fragen.“ Es gebe in Pöcking genügend Gärten und Parks, in denen sich Bürger treffen könnten. Er hält andere Zwecke für wichtiger und sinnvoller, zum Beispiel die Kinderbetreuung. Hönicke war das einzige Ausschussmitglied, das gegen die Beteiligung der Gemeinde an dem Projekt stimmte.