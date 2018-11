Parkchaos droht: Gemeinde und Polizei rüsten sich für beliebten Christkindlmarkt am Starnberger See

Einer der beliebtesten Weihnachtsmärkte am Starnberger See löst fast immer ein Parkchaos aus. Wie sich die Veranstalter, die Gemeinde und die Polizei auf kommendes Wochenende vorbereiten:

Niederpöcking – Der Weihnachtsmarkt rund um das „La Villa“ in Niederpöcking am ersten Adventswochenende ist äußerst beliebt. Wegen seines wunderbaren Ambientes am See mit brennenden Feuern, der weihnachtlich geschmückten Fassade des Knorr-Schlössls und des Gartens und dem besonderen Angebot an vorweihnachtlichen Leckereien, Kunsthandwerk, musikalischer Umrahmung und dem Kinderprogramm. Heuer können die Kleinen essbaren Christbaumschmuck basteln (Samstag und Sonntag je um 13.30, 15.30 und 17.30 Uhr) und am Kalligrafie-Stand üben.

Weihnachtsmarkt um das „La Villa“ in Niederpöcking: Kaum Parkplätze vor Ort

Das alles lockt Besucher an, und die kommen am liebsten mit dem Auto. Das sorgt für Chaos, weil es vor Ort kaum Parkplätze gibt. Vergangenes Jahr hat die Polizei rund 180 Strafzettel verteilt. Dabei hatte das „La Villa“ einen Rund-um-die-Uhr-Shuttle-Service ab dem nächsten Großparkplatz am Paradies und ab dem S-Bahnhof Starnberg eingerichtet. Das soll heuer auch wieder passieren, sagt Direktorin Margarete Schultes. „Wir haben sechs Busse im Einsatz, vier für das Paradies, zwei für den Bahnhof.“ Beide Strecken würden gut angenommen. Eine noch höhere Taktung gehe aber nicht. „Dann könnten die Busse nicht mehr halten.“

Zusätzlich hat das Landratsamt eine verkehrsrechtliche Anordnung für das ganze Wochenende erlassen, wie Oliver Jauch von der Starnberger Polizei sagt. „Vom südlichen Ortsschild bis zum Garibaldiweg gilt in Niederpöcking ein Halteverbot. Außerorts herrscht ohnehin Halteverbot wegen des Rettungswegs“, erklärt der Polizeibeamte. „Wir werden sicher zusätzliche Streifen dorthin schicken.“ Nur: Die Erfahrung habe gezeigt, dass die üblichen 15 Euro Strafe offenbar nicht abschrecken. Wer allerdings im Rettungsweg parke, müsse damit rechnen, abgeschleppt zu werden, ergänzt Jauch.

Heuer wieder viele Gäste bei „La Villa“-Weihnachtsmarkt erwartet

Rund 3000 Besucher kamen vergangenes Jahr ins „La Villa“. Margarete Schultes rechnet heuer mit einer ähnlichen Zahl. Los geht’s am Freitag, 30. November, um 16 Uhr mit den Weihnachtsmelodien eines Bläserensembles. Am Samstag, 1. Dezember, und Sonntag, 2. Dezember, gibt es ab 12 Uhr unter anderem Kinderballett, Kinderkino und Harfenklänge von Antonia Hohberg. Ab 18 Uhr singen Jürgen Fliege und Prof. Frieder Harz mit den Besuchern Weihnachtslieder. Für das leibliche Wohl sorgt die Hotelküche. Schluss ist jeweils um 20 Uhr.

„La Villa“-Geschäftsführerin Andrea Roever lädt für Freitag, 18 Uhr, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren ein, um ihnen für ihr ehrenamtliches Engagement zu danken. Landrat Karl Roth werde auch da sein, heißt es. Gleichzeitig sind an dem Freitag erstmals Kinder der Stiftung Startchance zu Besuch auf dem Gelände. Die Stiftung und das Hotel gehen eine Partnerschaft ein.

