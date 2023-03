Nscho-tschi trainiert im Reitstall Pöcking

Von: Laura Forster

Teilen

Ein unschlagbares Team: Schauspielerin Nadine Menz bereits sich mithilfe von Evelyn Herrmann (l.), Inhaberin und Reitlehrerin des Reitstalls Pöckings, und „Molto Bene“ auf ihre Rolle bei den Karl-May-Spielen vor. Wer sagt, dass Reiten kein Sport ist, redet absoluten Blödsinn. © andrea jaksch

Die Schauspielerin Nadine Menz schlüpft bei den diesjährigen Karl-May-Spielen in Bad Segeberg in die Rolle der Nscho-tschi. Auf diese reiterliche Herausforderung bereitet sie sich im Reitstall Pöcking vor. Mindestens einmal die Woche trainiert sie mit Evelyn Herrmann und dem Wallach „Molto Bene“.

Pöcking – Evelyn Herrmann hält in der rechten Hand eine Peitsche, in der linken eine Longe, die sie mit dem Ponywallach „Molto Bene“ verbindet, auf dessen Rücken die Schauspielerin Nadine Menz sitzt. Die Inhaberin des Reitstalls Pöcking und Reitlehrerin schnalzt mit der Zunge und sagt „Hop, Galopp“. Das ehemalige Vielseitigkeitspferd legt einen Gang zu, und Menz schwingt im Sattel mit. Zum sechsten Mal erst sitzt sie auf dem 15-jährigen braunen Pony. „Ellenbogen ran, Absatz tief, Hände ruhig – und das Atmen nicht vergessen“, sagt Herrmann. Konzentriert fühlt sich Menz in die Bewegung des Tieres ein.

„Wer sagt, dass Reiten kein Sport ist, redet absoluten Blödsinn“, sagt die Schauspielerin, die aus Filmen und Serien wie „Unter uns“, „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“, „Die Rosenheim-Cops“ oder „Inga Lindström: Rosenblüten im Sand“ bekannt ist, leicht aus der Puste. „Man muss an tausend Dinge gleichzeitig denken.“ Bei Menz kommt bald noch eine weitere Sache hinzu, die ihre Aufmerksamkeit fordert: die Schauspielerei. Die 32-Jährige trainiert nämlich aus einem ganz bestimmten Grund seit Wochen ehrgeizig auf der Reitanlage in Pöcking, die ihr von einer Schauspiel-Freundin empfohlen wurde. Sie spielt bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg mit. Ihre Rolle – Menz verkörpert Winnetous Schwester Nscho-tschi – muss auch hoch zu Ross performen, sogar im flotten Galopp. „Und das Ganze ohne Double“, sagt Menz, die in der Nähe von München wohnt. „Das wird spannend.“ Reitlehrerin Herrmann ist jedoch guter Dinge. „Nadine hat sehr viel Talent und hat in kurzer Zeit schon viel gelernt.“ Dass Menz bereits als Kind ein paar Mal auf dem Rücken eines Pferdes saß, ist für die Vorbereitung der Spiele in Schleswig-Holstein sicherlich von Vorteil.

Als Nadine Menz das Angebot für die Rolle bekommen hat, musste sie nicht lange überlegen. „Ein Kollege, Nicolas König, mit dem ich zusammen bei Inga Lindström gespielt habe, übernimmt die Regie bei den Karl-May-Spielen und hat mich gefragt, ob ich Lust habe.“ Sie selbst war zwar noch nie vor Ort, hat aber von Freunden von der tollen Atmosphäre gehört. „Ich bin sehr gespannt.“

Ein großer Unterschied zu ihren Fernsehrollen: Die Spiele finden live und open-air statt – bei jedem Wetter. „Ich habe schon einiges an Theatererfahrung, da bin ich groß geworden, doch unter freiem Himmel zu spielen, ist etwas ganz Neues.“ Ab Mai probt und trainiert Menz fünf Wochen lang in Bad Segeberg mit ihren Kollegen, zu denen unter anderem Alexander Klaws und Wolfgang Bahro zählen. Für die gebürtige Bonnerin ist das Zusammenspiel mit dem Pferd die größte Herausforderung. „Das ist ein Faktor, den ich nicht beeinflussen kann. Ich muss mich darauf einstellen, dass spontan etwas Ungeplantes passieren kann.“ Mit in den Norden Deutschlands kann Menz den ruhigen und gelassenen Wallach „Molto Bene“ nicht mitnehmen. „Bei den Shows reite ich ein anderes Pferd.“ Welches weiß sie noch nicht, doch eins ist klar: Die Tiere, die die Schauspieler reiten, sind erfahren und kennen die Atmosphäre.

Ab Samstag, 24. Juni, bis Sonntag, 3. September, ist Nadine Menz donnerstags bis sonntags als Nscho-tschi in „Winnetou I – Blutsbrüder“ zu sehen. Karten für die Shows gibt es bereits online unter www.karl-may-spiele.de/nav-main/tickets zu kaufen, sie kosten zwischen 17 und 35 Euro.

Ob Nadine Menz der Reiterei auch nach ihrer Zeit als Nscho-tschi treu bleibt, ist noch unsicher. „Ich liebe Tiere, aber ich bin auch berufsbedingt viel unterwegs. Das ist schwer mit dem Sport vereinbar.“ Dankbar ist sie für die Erfahrung trotzdem. „Als Schauspielerin lernt man nie aus. Jede Rolle bringt Neues mit sich. Das mag ich an meinem Job.“