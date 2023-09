Personalkosten fressen Umsatz auf

Von: Stephan Müller-Wendlandt

Teilen

Führen „Jeder für Jeden“ (v.l.): Lisa Hieronymus, Vorsitzende Anke Klostermeier, Jost Hieronymus, Klara Glas und Pflegedienstleiter Olaf Huppertz. © Andrea Jaksch

Unter dem Notstand im Pflege- und Betreuungsbereich deutschlandweit ächzt auch der Sozialdienst Pöcking. Um die enger werdende Schere zwischen Umsatz und Fixkosten wieder aufzuspreizen, setzt der Verein „Jeder für Jeden“ auf ein neues Geschäftsfeld: Mittagsverpflegung für Hortkinder.

Pöcking – Für die Vorsitzende des Pöckinger Sozialdienstes ist es „fünf nach zwölf“: Anke Klostermeier sprach in ihrem Rechenschaftsbericht bei der Hauptversammlung für die Jahre 2021 und 2022 am Wochenende von einer „dramatischen Situation“ im Bereich für Pflege und Betreuung von Alten, Kranken und Kindern. Auch beim gemeinnützigen Verein „Jeder für Jeden“ schrillen die Alarmglocken. Die Finanzen drohen aus dem Ruder zu laufen.

Nach aktuellem Stand (Ende Juni 2023) fressen die Kosten für das Pflegepersonal und die weiteren Mitarbeiter 87 Prozent des Umsatzes auf. Schatzmeister Jost Hieronymus legte in seinem Kassenbericht dar, dass die Umsatzerlöse des Vereins von 671 000 Euro in 2020 über 747 000 Euro (2021) und 911 000 Euro (2022) gestiegen sind. Allerdings weise die Bilanz für das erste Halbjahr 2023 nur noch 396 000 Euro aus. Dem stehen die Personalkosten gegenüber: 2020 421 000 Euro (63 Prozent), 2021 rund 545 000 Euro (73 Prozent) und 2022 rund 678 000 Euro (75 Prozent) sowie im ersten Halbjahr 2023 342 000 Euro (87 Prozent). Einzige erfreuliche Nachricht: Der Sozialdienst ist aktuell noch schuldenfrei und hat noch ein Polster von etwa 200 000 Euro, um Investitionen zu tätigen oder mögliche Defizite auszugleichen.

Das Glück ist mit den Tüchtigen – diese Volksweisheit darf der Sozialdienst für sich in Anspruch nehmen. Nach einer Anfrage des Stockdorfer Eltern-Kind-Programms (EKP), das in Pöcking eine Dependance betreibt, versorgt „Jeder für Jeden“ die vom EKP in der Seegemeinde betreuten Hortkinder mit der Mittagsmahlzeit. Das schaufelt Einnahmen in die Vereinskasse. Einer entsprechenden Änderung der Vereinssatzung stimmte die Versammlung ohne Gegenstimme zu.

Klostermeiers Dank galt unter dem tosenden Beifall der mehr als 50 Versammlungsteilnehmer Mohamed Kanoute. Der junge Mann betreut die als Teeküche konzipierte Einrichtung im Haus des Sozialdienstes am Ahornweg seit fünf Jahren. Dank der 12 000-Euro-Spende eines anonymen Sponsors hat der Sozialdienst die Küche mit zusätzlichen Einrichtungen aufgemöbelt, damit Kanoute aktuell wöchentlich 200 Mahlzeiten für die Hortkinder zubereiten kann – eine „logistische Meisterleistung“ lobte Klostermeier.

Olaf Huppertz, Leiter des Pflegedienstes und auch zuständig für das Qualitätsmanagement, wartete mit einer positiven Mitteilung auf. Die Prüfer des Medizinischen Dienstes haben dem Pöckinger Verein eine 1,0 ins Zeugnis geschrieben. Ermutigend waren aber auch die Zahlen, die Huppertz zu präsentieren hatte. Im Geschäftsjahr 2021 leisteten 18 Mitwirkende 19 300 Stunden in der Pflege und im Büro. 135 Patienten wurden betreut – 68 Neuaufnahmen, 40 Entlassungen und 13 Sterbefälle. In 2022 waren 20 Kräfte tätig, die 144 Patienten betreuten (86 Aufnahmen, 77 Entlassungen und 27 Todesfälle), und 21 500 Stunden im Einsatz waren. Die Betreuungskräfte waren 5000 bis 11 000 Kilometer zu ihren Einsätzen unterwegs.

Sandra Marsch ist im Sozialdienst für das Betreute Wohnen verantwortlich. 39 Personen werden aktuell betreut. Das umfasst die Hilfe bei Behördengängen, Koordination von Terminen bei Friseuren, Fußpflege oder Fahrdiensten. Aktuell sucht Marsch Unterstützung bei der Ausrichtung von Ausflügen für die Bewohner. Um die Organisation von Lebensmittel- und Kleiderausgabe kümmert sich die Vorsitzende Klostermeier. Seit Beginn des Ukraine-Krieges sei die Zahl der Bedürftigen auf bis zu 180 pro Woche angestiegen. Nach ihren Angaben haben die etwa 40 ehrenamtlichen Mitarbeiter des Sozialdienstes 8836 Stunden im Jahr 2021 geleistet, 2022 seien es 8465 Stunden gewesen.

Den Antrag des Ehepaares Kirberg, den Schriftzug über dem Eingang zum Vereinsgebäude von „Sozialdienst“ in „Jeder für Jeden“ zu ändern, lehnte die Versammlung ab. Stattdessen soll (vorbehaltlich der Kosten) neben dem bestehenden Schriftzug auf der freien Fassade rechts des Eingangs das Vereinslogo aufgemalt werden.

Albert Luppart, Vertreter für den urlaubenden Rathauschef Rainer Schnitzler und selbst Mitglied im Verein, übermittelte dem Sozialdienst den Dank und die Anerkennung der Gemeinde. „Der Verein war und ist immer geprägt von starken Frauen.“ Das gelte nicht nur für den amtierenden „Kopf der Mannschaft“, Anke Klostermeier, sondern auch für deren zwei Vorgängerinnen. Er wünschte dem Sozialdienst eine „gedeihliche Zukunft“.