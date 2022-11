„Neues Arbeiten“ in der Natur

Von: Stephan Müller-Wendlandt

So soll das „neue Arbeiten“ in Pöcking aussehen: Der Neubau im Gewerbegebiet Schmalzhof kam im Gemeinderat bei den meisten gut an. Zum Konzept des Unternehmers Thomas Schlereth gehören Freiräume in der Beletage, in der auch Freizeiteinrichtungen Platz finden sollen. © anySCALE Architecture Design

Ein Unternehmer will im Pöckinger Gewerbegebiet Schmalzhof „neues Arbeiten“ ermöglichen – in einem Komplex mit Büros, Beherbergungsbetrieb und einer Sammlergarage für Oldtimer. Im Gemeinderat kam die Idee gut an.

Pöcking – Von einem ambitionierten Projekt – der Fitness-Oase und einem Business-Hotel im Pöckinger Gewerbegebiet Schmalzhof – mussten die Initiatoren Abschied nehmen, der Pandemie geschuldet. Mit einer mutigen Investition will Thomas Schlereth die Nachfolge antreten. Es geht um „neues Arbeiten“.

Der in manchen Fragen kompromisslose, vor allem wenn es um die Energieversorgung angeht – sollte die komplett von fossilen Quellen freie Versorgung nicht gelingen, stellt er das Projekt in Frage –, aber auf jeden Fall innovative Unternehmer präsentierte mit seinem Architekten Lutz Becherer dem Pöckinger Gemeinderat sein Projekt: „Neues Arbeiten“ lautet die Botschaft, mit der der Pullacher seine Klientel gewinnen will. Architektonisch hat das Neubauvorhaben überzeugt. Aber das Konzept rief bei manchen Gemeinderäten Zweifel hervor.

Schlereth weiß, dass er wegen seines Abweichens vom Mainstream – „Ich will keine 08/15-Projekte mehr machen“ – von Kritikern für verrückt erklärt wird. Der Erfolg macht dem Unternehmer allerdings Mut. Was meint „neues Arbeiten“? Nach Schlereths Verständnis sollte in den Arbeitsalltag der Wunsch nach Freizeitaktivitäten und Entspannung integriert werden. Heißt: Joggen, Natur genießen, im See schwimmen, Billard spielen oder chillen – nicht erst nach Feierabend, sondern mittendrin im Arbeitsprozess, nach Lust und Möglichkeit.

Am Anfang des Weges stand für Schlereth eine zeitgemäße Bauweise. Das hat er 2014 mit einem Hotel in Garching umgesetzt. Die einzelnen Bauteile wurden als Holzmodule in Fertigungsbetrieben vorproduziert und auf der Baustelle zusammengefügt. Das habe Zeit gespart und die Nachbarschaft vor störendem Baulärm verschont, erklärte Schlereth. Das 140-Zimmer-Haus sei in zwölf Monaten betriebsfertig gewesen. Damals habe es Kritik gehagelt. Vor allem wegen der Bauweise, der man keine lange Lebensdauer zugetraut habe. Das Hotel steht noch. Schlereth ist dabei, ein zweites Hotel dieser Art zu errichten – in Helsinki.

Sein „Neues Arbeiten“ möchte er in Pöcking umsetzen. Dafür hat Schlereth das Grundstück der Fitness-Oase-Betreiber nördlich der Gewerbeallee erworben und die letzte noch freie Fläche südlich der Gewerbeallee. Dort soll sein „Bürogebäude mit Sammelgaragen und Tiefgarage“ entstehen. Das ist wesentlich spektakulärer, als es klingt. Für Christoph Winkelkötter, Vorsitzender der Geschäftsführung der Wirtschaftsfördergesellschaft gwt, ist das Projekt eine Chance nicht nur für die Gemeinde Pöcking, sondern auch für den Landkreis, insbesondere angesichts der aktuell prekären Finanzsituation.

Der geplante Neubau ist terrassenförmig in das abschüssige Gelände angelegt mit Tiefgarage, Erd- und zwei Obergeschossen. Zentrum der Anlage ist die durch zwei großzügige Aufgänge erschlossene sogenannte Beletage im ersten Obergeschoss. Dort sollen verschieden große Büroflächen und Einzelarbeitsplätze eingerichtet werden. Hinzu kommen Bereiche, die das „neue Arbeiten“ charakterisieren: Küche, Wohnlounge mit Kamin, Billardtisch – eine transparente Ebene ohne Wände und Türen. Im zweiten Oberschoss lässt Schlereth Schlafkojen einbauen, kleine Appartements, die den Beherbergungscharakter markieren. Schlereths Kundschaft sollen Firmenchefs, Selbstständige und Einzelkämpfer sein, die die Großstadt satt haben und lieber wie er selbst in der Natur tätig sein wollen – mit allen Vorteilen, die das Landleben bietet. Mehr als ein Auge hat der Automobil-Enthusiast Schlereth auf Besitzer von Oldtimern geworfen. Für sie hat er das Erdgeschoss reserviert als Sammlergarage.

Architekt Becherer erläuterte die rechtliche Seite der Bauvoranfrage. Um die Planung umsetzen zu können, sind Befreiungen vom Bebauungsplan nötig. Bei der Überschreitung der Baugrenzen im tief- und erdgeschossigen Bereich sahen Bauverwaltung und Gemeinderat keine Probleme. Diskutiert wurde jedoch die Würdigung des als Terrassengeschoss gekennzeichneten zweiten Obergeschosses. Laut Bauordnung zählt es als Vollgeschoss, was dem Bebauungsplan zuwiderlaufen würde. Weil der Bauantrag in Gesamtheit die zulässige Geschossflächenzahl aber deutlich unterschreitet, hielt die Mehrheit eine Befreiung für das zweite Obergeschoss und damit die Bauvoranfrage für vertretbar – gegen die Stimmen von drei der vier Grünen-Gemeinderäte.