460 Schwimmer wühlen Starnberger See auf

Mit Wind und Wellen kämpften am Samstag 460 Sportler, die den Starnberger See durchschwammen. Sieger wurde mit einem beachtlichen Vorsprung Thomas Lurz.

Possenhofen – Die Bedingungen waren nicht ohne, bei denen 460 Schimmer im Alter von 14 bis 77 Jahren, begleitet von Wasserwacht und DLRG, in diesem Jahr den Starnberger See durchschwammen. Es war die elfte Auflage des Wettbewerbs zwischen Possenhofen und Leoni.

Die Sonne schien zeitweise und das Wasser war mit 23 Grad angenehm warm, allerdings erschwerten Wind und Wellen vor allem auf der östlichen Seeseite das Schwimmen. Immerhin blieb der prognostizierte Regen am Samstag aus. Neoprenanzüge trugen die meisten Teilnehmer trotzdem, als sie sich um 8.55 Uhr in die Fluten stürzten. Die Wende mit Landgang nach zwei Kilometer erfolgte direkt am Seehotel Leoni. Wer wollte, konnte dort aufhören und später mit dem Schiff nach Possenhofen zurückfahren. Die Mehrzahl der Teilnehmer hatte allerdings die Vier-Kilometer-Strecke gewählt – also wieder zurück nach Possenhofen.

Thomas Lurz gewann mit großem Vorsprung nach 48 Minuten und 37 Sekunden

Der nicht mehr aktive vielfache Weltmeister im Langstreckenschwimmen, Thomas Lurz (SV Würzburg 05), schwamm ein einsames Rennen und gewann wie im Vorjahr mit großem Vorsprung in 48:37 Minuten. Danach kam die Siegerin der Frauen, Dajana Schlegel (Head Openwater Team), in 53:27 ins Ziel. Gefolgt von Olaf Seidel in 53:52 und Jens Dittrich (TV Fürstenwalde) in 54:29 min. Auf den weiteren Plätzen lagen Jérémy Messé (Oberfranken und der Rest der Welt), Oleksandr Valinkevych und Stephan Bauer (VfvS). Bei den Frauen dauerte es einige Zeit, bis als zweite die mehrfache Siegerin Susanne Dörries in 58:15 ankam. Dritte wurde Isabel Linß in 58:44 Minuten. Ihr folgten Martina Maurischat (TSV 1863 Bad Reichenhall), Christiane Zillner und Melanie Zaiska.

Angemeldet hatten sich 580 Breiten- und Leistungssportler. Teilgenommen beziehungsweise ins Ziel gekommen sind 460. Davon absolvierten 384 die Distanz über vier Kilometer, 76 reichten zwei Kilometer – sie stiegen in Leoni aus dem Wasser. Die Wertung aus dem Langstreckenschwimmen auf der Regattastrecke Oberschleißheim und dem Starnberger-See-Schwimmen „Internationaler Langstrecken Schwimmcup München“ gewinnt Dajana Schlegel mit großem Vorsprung vor dem ersten Mann, Oleksandr Valinkevych.

Weitere Ergebnisse und Bilder unter www.starnbergersee-schwimmen.de.