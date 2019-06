Faire Schokolade und mobiler Hühnerstall für Ökotrophy-Gewinner

Vier Wochen waren Pöckings Grundschüler dieses Jahr wieder so oft wie möglich zu Fuß oder mit den Öffis unterwegs - dafür wurden sie kürzlich mit der Ökotrophy belohnt. Neben Gummifröschen war auch der Hauptgewinn tierisch.

Pöcking – Bereits zum neunten Mal hat der Elternbeirat der Grundschule Pöcking die Ökotrophy organisiert, bei der die Kinder angehalten sind, in einem Zeitraum von vier Wochen zu Fuß bzw. per öffentlichem Schulbus zur Schule zu gehen. Sie sammeln in ihrem Ökotrophy-Pass Stempel und erhalten neben dem Wanderpokal und den traditionellen Gummifröschen einen Schulpreis. Mit diesem Projekt sollen die Schüler zum Thema Umweltschutz und Reduktion des CO2-Ausstoßes sensibilisiert werden.

Die Themen Umweltschutz und Nachhaltigkeit sowie Fairtrade liegen der Grundschule ganz besonders am Herzen. Daher beteiligt sich die Schule seit 2017 an der vom Landesbund für Vogelschutz in Bayern ausgeschriebenen Qualifizierung als Umweltschule in Europa mit jeweils verschiedenen Aktionen. So lief die Projektwoche heuer unter dem Motto „Weniger Plastik in Pöcking”.

Die Gewinner erhielten fair gehandelte Schokolade

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der Grundschule Pöcking der Fairtrade-Gedanke, mit dem sie auch das Bestreben der Gemeinde Pöcking unterstützt, sich als Fairtrade Gemeinde zu qualifizieren. So erhielten die ersten drei Gewinnerklassen der Ökotrophy in diesem Jahr fair gehandelte Schokolade. Hauptpreis war ein Mobiler Hühnerstall, mit dem die Kinder Hühner hautnah zwei Wochen lang erleben können.