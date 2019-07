Nach Hundedrama: Frauchen soll Polizistin beleidigt haben

Eine 78 Jahre alte Frau steht derzeit vor dem Landgericht, weil sie in Pöcking eine Polizeibeamtin beleidigt haben soll. Die Polizei hatte zuvor den Hund der Seniorin aus deren Auto gerettet, das in der Sommerhitze stand.

Pöcking – Luna (Name geändert) lag immer auf der Rückbank des Mercedes, wenn Frauchen (78) im Supermarkt in Pöcking einkaufte. An einem heißen Augusttag 2017 wurde es der siebenjährigen Hündin zuviel. Sie hechelte, lag ermattet im Auto, bis zwei Frauen ihre Situation erkannten und die Polizei alarmierten. Die holte den Labradoodle aus dem Wagen – Frauchen war sehr verärgert über so viel Getue und beleidigte eine Beamtin. Gestern fand sie sich in der Berufung vor dem Landgericht München II wieder.

2000 Euro Geldbuße wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und 3750 Euro Geldstrafe (50 Tagessätze) brachte sie aus der ersten Instanz vor dem Amtsgericht Starnberg mit. Der vorausgegangene Strafbefehl wäre sie mit insgesamt 3000 Euro günstiger gekommen.

Doch die ältere Dame, eine ehemalige Caféhaus-Betreiberin aus München, war empört über den Vorwurf der Beleidigung. Statt „Schlampe“ will sie auf der Polizeistation Starnberg „Danke“ gesagt haben. Die betroffene Polizeibeamtin (30) hatte da aber ganz genau das Schimpfwort verstanden.

Der ganze Ärger hatte mit einem Großeinkauf der 78-Jährigen zur Mittagszeit begonnen. Luna durfte nicht mit in den Supermarkt, also blieb sie wie immer im Auto. Doch der Augusttag war heiß und Frauchen brauchte lange. Zwar hatte sie das Fenster einen Spalt offengelassen. Doch das Auto heizte sich in der Mittagssonne rasant schnell auf. Luna hatte Durst. Zwei Frauen versuchten die Besitzerin ausfindig zu machen, in dem sie das Kennzeichen laut durch den Supermarkt riefen – erfolglos. Schließlich wurde die Polizei alarmiert. Die holte den Hund aus dem Auto heraus und brachte ihn in den Schatten. Luna dankte mit einem freudigen Schwanzwedeln.

Dann fand einer der Beamten das Frauchen. Doch statt entsetzt den Polizisten zu folgen, erledigte die 78-Jährige erstmal ihren Einkauf und begann, ihn in den Kofferraum zu räumen, Um Luna kümmerte sie sich zunächst gar nicht, so die Schilderung der Zeugen. Ihren Personalausweis wollte die Frau danach auch nicht zeigen. Der Konflikt verlagerte sich zu einer nahen Tankstelle, wo die Angeklagte zur Identifikation schließlich ihre ec-Karte vorzeigte. Anschließend fuhr sie zur Polizei, um sich über die Beamten zu beschweren. Dort soll es zu der unschönen Beleidigungs-Szene gekommen sein. Der Prozess dauert an. ANGELA WALSER