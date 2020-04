Die einsame Balkonsängerin

In vielen Gemeinden wurde nach dem Glockenläuten um 10 Uhr zum gemeinsamen Singen von Balkonen und Fenstern aus aufgefordert. Martha Kammerlocher kam dem im Pöcking gerne nach.

Pöcking – Etwas überrascht war Martha Kammerlocher schon, als sie am Sonntagfrüh auf ihren Balkon trat, um nach dem Glockenläuten gemeinsam mit einigen Nachbarn zum ökumenischen Osterjubel das Lied „Christ ist erstanden“ anzustimmen. Und ein klein wenig enttäuscht war sie auch, als sie feststellte, dass sie die einzige in der näheren Umgebung war, die dem Aufruf der katholischen und evangelischen Gemeinden folgte, gibt sie zu. „Bis auf eine Flüchtlingsfamilie, die schräg über mir wohnt, war niemand auf seinem Balkon“, sagt die 83-Jährige. Also trällerte sie, ausgerüstet mit dem katholischen Gesangbuch Gotteslob, alleine ihre Osterlieder. „Vielleicht haben ja viele noch geschlafen, obwohl es ja schon 10 Uhr war“, mutmaßt Kammerlocher, „aber ich stehe momentan auch a bisserl später auf, man hat ja nicht so viel zu tun“. Überhaupt nicht verstehen konnte sie allerdings die eine Nachbarin, die sich über ihren Gesang beschwerte: „Die Dame hat gleich laut geschimpft.“

Die 1937 in Perchting geborene und „vor 63 Jahren nach Pöcking eingeheiratete“ Rentnerin kann sich nicht erinnern, jemals einen solchen Ostersonntag erlebt zu haben. „Normalerweise gehe ich immer in die Kirche, nicht nur an Ostern, sondern auch häufig sonntags“, sagt Kammerlocher. Nur vor einigen Jahren, als sie ihren krebskranken Mann pflegen musste, hatte sie den ein oder anderen Ostergottesdienst verpasst. „Die Kirche geht mir schon ab“, sagt sie. Als Ersatz hat sich die Mutter von vier erwachsenen Kindern „im Fernsehen den Papst angeschaut“.

Ob in die Kirche oder in den Supermarkt – nach draußen zu gehen, kommt für Martha Kammerlocher in Zeiten von Corona und Ausgangsbeschränkung nicht in Frage. Aber nicht nur deswegen, weil sie in ihrem Alter zur Risikogruppe zählt, sondern „weil ich ein korrekter Mensch bin und mich an die Regeln halte“, sagt die 83-Jährige. Auch deswegen erfreut sie sich bester Gesundheit. Und das hat sie sogar schwarz auf weiß. Vor einer Woche musste sie kurzfristig ins Krankenhaus, „und da wurde ich gleich auf Corona getestet“. Nach drei Tagen hatte sie ihren Befund, „und der war negativ“. Damit das so bleibt, verlässt sie ihre Wohnung derzeit nicht. „Mein Sohn geht für mich einkaufen“, erzählt die Seniorin, die sich normalerweise beimTanzen mit ihrem Lebenspartner fit hält. Und mit täglichem Gehirntraining: „Ich freue mich jeden Tag auf die schönen großen Kreuzworträtsel im Starnberger Merkur.“

Noch mehr freuen würde sie sich allerdings, wenn sie bald wieder in die Kirche gehen könnte. „Vielleicht ist es ja an Pfingsten möglich.“