Die Traumtänzerin und ihr Tanzmeister

Mit der Prinzenpaarvorstellung fiel in Pöcking der Start in die neue Faschingssaison. Die Regentschaft übernehmen Markus II. und Julia I.

Pöcking – Wie es sich für Hoheiten des Pöckinger Faschingsclubs (PFC) gehört, wurden sie auch diesmal von Mitgliedern der DLRG über den See zur großen Prinzenpaarvorstellung am Landungssteg in Possenhofen geleitet. Es sind heuer Prinz Markus II., „der die Puppen tanzen lässt“, mit seiner Prinzessin Juli I., „die bezaubernde Traumtänzerin“. Mit an Bord Bürgermeister Rainer Schnitzler und das neue Kinderprinzenpaar, Maximo I. und Emilia I.

Mit einem Glas Sekt läuteten die Pöckinger damit den Beginn ihrer Faschingssaison ein, die so richtig mit dem Krönungsball am Samstag, 11. Januar, Fahrt aufnimmt. Bis dahin dürfen die Traumtänzerin und ihr Prinz, der die Puppen tanzen lässt noch ein wenig üben. Wobei es Markus Repert aus Deining leicht fallen dürfte. Der 26-jährige Wirtschaftsingenieur stammt aus einer Faschingsfamilie. Er tanzte schon in der Jugendgarde, auch als Moderator der Galabälle stand er schon auf der Bühne. In diesem Jahr nun also als Regent und im neuen Beccult. An seiner Seite die bezaubernde Julia Zachmann, 22 Jahre jung und Steuerfachangestellte. Auch sie ist von Kindesbeinen an beim PFC dabei. Das Kinderprinzenpaar ist aus der Kindergarde rekrutiert, Maximo Flath (10) und Emilia Beck (10). Trainiert werden Kinderprinzenpaar und Garde von Sabine Türkmann, Franziska Curth trainiert die Showtanzgruppe und tanzt auch selber mit. Die Mini-Mania, der sieben Mädchen angehören, wird von Franziska Schwarz trainiert.

Außer dem Krönungsball am 11. Januar gibt es mit dem Schwarz-Weiß-Ball am 18. Januar der zweite Höhepunkt. Zwei besondere Veranstaltungen, nicht nur, weil das 40.Jubiläum gefeiert wird, sondern auch weil dies im neuen Bürgerhaus geschieht. Dort findet auch der Faschingsendspurt am 20. Februar statt. Der Kartenvorverkauf für die Gala-Bälle erfolgt unter karten@pfc.de oder unter z 0157/ 82 21 68 86. Die Vorbereitungen darauf laufen bereits auf Hochtouren.