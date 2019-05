Satzung und bessere Parkplätze für Drahtesel

Zu viele Autos und zu wenig Radfahrer monierte die Pöckinger Gemeinderatsfraktion PWG in einem Antrag zur Förderung des Fahrradverkehrs. Nun hat der Bauausschuss verschiedene Maßnahmen beschlossen.

Pöcking – Mehr als 7000 Fahrzeuge fahren täglich auf der Hauptstraße durch Pöcking. Der Gemeinderatsfraktion PWG sind das zu viele – und zwei Details finden die Lokalpolitiker um Bürgermeister Rainer Schnitzler besonders bedenklich: 85 Prozent des Verkehrs verursachen Einheimische. Und: Der Anteil der Radler beträgt nur magere zwei Prozent. So stand es im PWG-Antrag zur Förderung des Fahrradverkehrs, den der Bauausschuss in seiner jüngsten Sitzung befürwortete.

„Wir wollen ein Zeichen setzen. Die Klimawende kann nur mit einer Mobilitätswende gelingen“, sagt Schnitzler. Die Verwaltung ist nun damit beauftragt, eine Satzung für Fahrradabstellplätze zu erarbeiten. Sie soll sich am Münchner Vorbild orientieren, das seit 2013 gilt. Die Satzung der Landeshauptstadt stellt sicher, dass auch private Bauträger die nötige Zahl der Stellflächen in der Planung berücksichtigen.

Der Bauausschuss denkt über Radparkplätze mit Bügeln nach

Der zweite Schritt, den der Pöckinger Ausschuss beschlossen hat: Die bestehenden öffentlichen Radparkplätze werden geprüft – insbesondere die an Sportpark, Schule, Turnhalle beziehungsweise Hallenbad und Bücherei. Am Ende sollen Vorschläge nach modernen Standards vorgelegt werden. Denkbar sind zum Beispiel Einrichtungen mit Bügeln, „damit teure Fahrräder und E-Bikes am Rahmen sicher abgeschlossen werden können“, heißt es im PWG-Antrag. Außerdem sollen E-Bike-Ladestationen an stark frequentierten Orten wie zum Beispiel am Gasthof Schauer in Possenhofen geprüft werden.

Planungen für Stellflächen am Pöckinger Rathaus bereits abgeschlossen

Ein paar Maßnahmen hat die Gemeinde schon vorangebracht: Für die Stellflächen am Bahnhof Possenhofen und am Rathaus sind die Planungen bereits beschlossen. Falls nötig, wird ein Fachbüro beauftragt.

Der Anteil von Radfahrern in Pöcking ist im Vergleich zu anderen Orten sehr gering. So habe es ein Verkehrsplaner der PWG bestätigt. Diese Tatsache sei unter anderem mit der Topografie, also den Steigungen im Ort, zu erklären. Damit künftig weniger Autos durch Pöcking fahren, verweist die Fraktion auch auf das Potenzial von Pedelecs und Elektro-Lastenrädern. Ein entsprechendes Förderprogramm wurde vom Gemeinderat bereits beschlossen.