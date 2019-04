Zauberschüler beim Ministrantentag zu Besuch in St. Pius

Knapp 100 Ministranten nahmen am diesjährigen Ministrantentag in Pöcking teil. Die Veranstaltung stand unter einem zauberhaften Motto.

„Mini-Hogwarts“ lautete das Motto des diesjährigen Ministrantentages im Dekanat Starnberg. Knapp 100 Messdiener aus dem ganzen Dekanat verwandelten sich dabei in Zauberschüler. Wie das Vorbild Harry Potter wurden auch die Ministranten vom sprechenden Hut in eines der vier Zauberhäuser eingeteilt. Nachdem sich jedes Kind einen Zauberstab gebastelt hatte, konnte der Unterricht losgehen. Zaubersprüche, Duellieren und Quidditch standen auf dem Stundenplan.

In Kräuterkunde mussten die kleinen Magier die Zutaten von Zaubertränken erkennen und Pflanzen umtopfen, in der Astronomiestunde ging es hoch hinaus: Der Kurs fand ganz oben im Glockenturm von St. Pius statt. Den Abschluss des Tages bildete der gemeinsame Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Pius mit Pfarrer Leander Mikschl. Die musikalische Begleitung übernahmen die Sänger der „Maisingers“. Vorbereitet wurde der zehnte Ministrantentag von Dekanatsjugendseelsorger Stefan Petry aus Tutzing und einem Team aus 30 engagierten Jugendlichen und Oberministranten aus dem Dekanat Starnberg.