Dieses Programm bietet das neue „Jazz am See“

Von: Laura Forster

Das österreichisch-kroatische Trio Paier, Preinfalk und Valcic gastieren am 18. November im Bürgersaal. © Jazz am See / Michael Reidinger

Eine Mischung aus Jazz-Rock, Musik-Kabarett und modernen sowie klassischen Klängen bietet das neue „Jazz am See“. Bis April gibt es acht Konzerte.

Feldafing – Seit 2003 organisiert Feldafings Bürgermeister Bernhard Sontheim als Vorsitzender das Programm des Vereins „Jazz am See“ und holt national und international bekannte Künstler der Szene an den Starnberger See. „Ich liebe Musik, leider habe ich die Zeit oft nicht, für Konzerte durch die Gegend zu fahren, deshalb bringe ich die Bands nach Feldafing“, sagt Sontheim. Für das neue Programm hat er schon im Januar mit der Planung begonnen. „Das läuft meist nebenher. Wenn mal etwas Luft ist, frage ich wieder bei den Musikern oder ihrem Management an.“ Im Frühsommer stand das Programm, das von Oktober bis April Jazz-Genuss bietet, fest. „Ich habe mir viele Gedanken gemacht, damit ein abwechslungsreiches Programm aus Jung und Alt und nationalen und internationalen Musikern entsteht. Es ist für jeden etwas dabei“, so der Vorsitzende.

Wilder Rock und Norwegen

Den Auftakt macht Rymden. Das Trio kommt am Freitag, 21. Oktober, ins Beccult. „Wenn der norwegische Jazz-Pianist Bugge Wesseltoft und die Schweden Dan Berglund (Bass) und Magnus Öström (Schlagzeug) die Bühne einnehmen, dann erklingt dieser spezielle Sound aus dem hohen Norden“, heißt es in der Ankündigung. Modern Jazz mischt sich mit klassischen Klängen, düstere Folkmusik mutiert zum wilden Progressiv Rock.

Nur wenige Wochen später will das Trio Paier, Valcic, Preinfalk das Publikum begeistern. Die Österreicher Klaus Paier und Gerald Preinfalk sowie die Kroatin Asja Valcic spielen am Freitag, 18. November, im Bürgersaal. „Das auf dem neuen Album Fractal Beauty entworfene Kaleidoskop von Klängen ist in seiner Dynamik, Virtuosität und Zerbrechlichkeit ein mutiger Entwurf auf dem Weg zum vollkommenen Klang“, beschreibt der Ankündigungstext die internationale Gruppe.

Im Dezember treten die jüngsten Künstler des Programms auf: Jakob Manz und Johanna Summer. Die beiden Musiker sind am 19. in Feldafing zu hörern. „Auf Basis von Eigenkompositionen, Standards und neueren Jazz-Klassikern wie ,Pat Methenys Always And Forever’ erschafft das Duo ein eigenes musikalisches Universum, mal zart und zerbrechlich, mal rhythmisch zupackend, mal mitreißend melodisch“, lautet der Beschreibungstext der Veranstaltung.

Das Trio „Rymden“ kommt am 21. Oktober ins Beccult - und bringt den Klang des hohen Nordens mit. © Jazz am See

„Cinematischer Jazz“ wie ihn die Gründer der Gruppe Marriage Material nennen, wird am Freitag, 13. Januar, im Bürgersaal gespielt. Die Musiker Arto Mäkelä, Raphael Meinhart, Thomas Stieger und Felix Lehmann wollen Klanglandschaften zaubern, die die Zuhörer berühren.

„Jetzt ist Blues mit lustig“

Mit einer bewährten Mischung aus humoristischen, ironischen, hintergründigen und ernsten Geschichten und Songs, die so bunt sind wie das Leben, möchte Martin Schmitt Jazz-Begeisterte am Freitag, 10. Februar, unterhalten. „Jetz‘ ist Blues mit lustig“ heißt sein Programm, in dem es um den Gebrauch von Handys, die täglich neue Motivation im Leben, Ausraster, Berufsmüdigkeit oder Dialekte geht.

Arrangements von Kompositionen von Jelly Roll Morton, dem selbst ernannten „Erfinder des Jazz“, präsentiert Helga Plankensteiner und ihre Band am Freitag, 10 März. Drei Wochen später zeigt die Band Kuhn Fu am Freitag, 31. März, eine „paranoide Prog-Punk-Jazz-Performance“. Kurzfristig hat Sontheim noch einen letzten Künstler organisieren können: Am Freitag, 28. April tritt das Scott Kinsey Quintet mit „We Speak Luminaz“, eine Hommage an den legendären Joe Zawinul, auf.

Alle Konzerte beginnen um 20 Uhr. Karten kosten zwischen acht und 30 Euro und sind im Vorverkauf im Salon Spöttl in Feldafing, in den Gemeindebüchereien Pöcking und Tutzing und im Tourismusbüro Starnberg oder im Internet unter jazzamsee.de zu erwerben.

