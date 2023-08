Pöcking, der Staat und die Ernährung

Von: Sandra Sedlmaier

Ernährung auf Pöckinger Art: Ute Kammermeier (75) achtet darauf, nichts wegzuwerfen. Sie ist wie sechs weitere Pöckinger Mitglied im neuen Bürgerrat für Ernährung. © Andrea Jaksch

In wie weit sollte sich der Staat in die Ernährung seiner Bürger einmischen? Wie sieht eine nachhaltige Ernährungspolitik aus? Darüber diskutiert ab Ende September ein Bürgerrat, dem 160 ausgeloste Bürger angehören. Sieben allein kommen aus Pöcking, eine von ihnen ist Ute Kammermeier.

Pöcking/Berlin – Der Bundestag möchte die Meinung der Bürger zu Ernährungsfragen und Ernährungspolitik kennenlernen. Deshalb hat er im Mai mehrheitlich beschlossen, einen Bürgerrat einzusetzen. Das Thema, über das sich der Bürgerrat klar werden soll, ist umfassend: „Ernährung im Wandel: Zwischen Privatangelegenheit und staatlichen Aufgaben“. Eine der Teilnehmerinnen ist Ute Kammermeier (75) aus Pöcking. Pöcking ist überdurchschnittlich gut in dem Bürgerrat vertreten: Laut Mitteilung des Verbands Mehr Demokratie, der den Bürgerrat organisiert, kommen insgesamt sieben der 160 Mitglieder aus Pöcking. Die Empfehlungen des Bürgerrats an das Parlament werden also eine Pöckinger Handschrift tragen.

Ute Kammermeier ist auch erstaunt über die hohe Zahl an Teilnehmern aus Pöcking, sieht es aber gleich pragmatisch: „Ach, da können wir ja zusammen fahren.“ Sie weiß seit Kurzem, dass sie ausgewählt wurde. Im Juni erhielt sie einen Brief mit der Aufschrift vertraulich und unterzeichnet von Bundestagspräsidentin Bärbel Bas, der sie zum Mitmachen beim Bürgerrat aufforderte. „Ich dachte, da könnte ich ja mal hinschreiben“, erzählt sie. Danach kamen weitere Nachrichten: eine, dass es noch einen Kreis von 2000 möglichen Teilnehmern gebe, und dann eine zweite, dass es nurmehr 1000 seien. „Mit diesen 1000 gab es am 21. Juli eine Auslosung – und als ich abends in den Computer reingeschaut habe, war ich dabei“, erzählt die Pöckingerin.

Ernährung ist ein Thema, mit dem alle Menschen zwangsläufig in Berührung kommen. Ute Kammermeier macht sich nicht erst seit der Einladung in den Bürgerrat Gedanken darüber. Das Tierwohl zum Beispiel liegt ihr sehr am Herzen. „Ich bin mit Tieren aufgewachsen. Wir hatten Hasen und Hühner, mein Opa hatte Ziegen.“ Die schrecklichen Berichte aus Schlachthöfen hätten ihr die Tränen in die Augen getrieben. Gleichzeitig weiß sie, dass Bio nicht für alle erschwinglich ist. „Eine Familie mit mehreren Kindern kann nicht im Bio-Markt einkaufen, das ist zu teuer“, sagt die 75-Jährige, die zwei Söhne großgezogen hat.

Damit ist das Gespräch mit der Bürgerratsteilnehmerin bereits mitten in mehreren Themenfeldern, die der Rat diskutieren wird. Eine der Fragen ist etwa, welchen steuerlichen Rahmen der Staat für die Preisbildung von Lebensmitteln setzen soll. Oder wie detailliert Kennzeichnungen sozialer Bedingungen, von Umwelt- und Klimaverträglichkeit und von Tierwohlstandards sein sollen. Oder wie man der Lebensmittelverschwendung begegnen soll und wie man Bürger bei Kaufentscheidungen im Hinblick auf eine gesunde Ernährung unterstützen kann.

Zu Letzterem hat Ute Kammermeier eine klare Meinung: „Weniger oder keine Werbung“, sagt sie. „Immer nur billig, billig, billig – das ist bei Lebensmitteln genauso schlecht wie bei Kleidung.“

In ihrem Haushalt achtet die Pöckingerin darauf, dass sie wenig Lebensmittel wegwerfen muss. „Ich gehe einmal in der Woche groß einkaufen und zweimal die Woche zum Gemüsemann.“ Die Eier hole sie bei umliegenden Eierproduzenten, Kartoffeln vom Bauern, Fleisch aus heimischer Produktion und Fisch nur vom Pöckinger Fischhändler. „Dem Meeresfisch traue ich nicht mehr.“ Mit dieser Konsumhaltung weist sich Kammermeier als aufgeklärte Konsumentin aus. Vegetarisch oder vegan ernährten sie und ihr Mann sich nicht.

Die erste Sitzung des Bürgerrats findet am 29. September in Berlin statt. Insgesamt sind drei Präsenzsitzungen in Berlin geplant sowie sechs Online-Sitzungen. Letztere könnten eine Herausforderung werden. „Ich kann mit dem Computer umgehen“, sagt sie, aber vor den Online-Sitzungen hat sie ein bisschen Bammel. „Das habe ich denen am Telefon gesagt, sie haben versprochen, dass ich eine Einführung bekomme.“ Bis Ende Februar 2024 soll der Bürgerrat Handlungsempfehlungen im Plenum und in Kleingruppen zusammen mit Fachleuten erarbeiten. Über dieses Bürgergutachten wird dann der Bundestag diskutieren.